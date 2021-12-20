АЛРОСА наращивает объёмы добычи алмазов

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Подводя итоги финансово-хозяйственной деятельности компании АЛРОСА в 2021 году, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сообщили, что компания добилась рекордных продаж, удвоила дивидендные платежи и нарастила налоговые отчисления. По итогам года компания планирует реализовать рекордный объём алмазно-бриллиантовой продукции – почти 46 млн каратов.

«В этом году Якутия получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики – почти 50 млрд рублей. Из них в бюджеты восьми районов республики, являющихся акционерами компании, поступило около 11 млрд рублей, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в два раза превышает объёмы дивидендных выплат 2020 года. Дивиденды этого года превысили общие объёмы выплаченных дивидендов в бюджет республики в течение восьми лет с 2009 по 2016 годы», - отметил глава региона, согласно сообщению правительственной пресс-службы.

Со своей стороны, генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сказал, что уже в начале года компания приступила к наращиванию объёмов добычи и к концу года компанией будет добыто примерно 32,5 млн каратов алмазов, что на 8% больше показателей 2020 года.



Владимир Малахов, Rough&Polished





