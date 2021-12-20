Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
АЛРОСА наращивает объёмы добычи алмазов
«В этом году Якутия получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики – почти 50 млрд рублей. Из них в бюджеты восьми районов республики, являющихся акционерами компании, поступило около 11 млрд рублей, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в два раза превышает объёмы дивидендных выплат 2020 года. Дивиденды этого года превысили общие объёмы выплаченных дивидендов в бюджет республики в течение восьми лет с 2009 по 2016 годы», - отметил глава региона, согласно сообщению правительственной пресс-службы.
Со своей стороны, генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов сказал, что уже в начале года компания приступила к наращиванию объёмов добычи и к концу года компанией будет добыто примерно 32,5 млн каратов алмазов, что на 8% больше показателей 2020 года.
Владимир Малахов, Rough&Polished