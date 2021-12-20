Уверенные результаты Christie’s по итогам 2021 года

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Суммарный прогнозируемый объем продаж, организованных аукционным домом Christie’s в 2021 году, составил $ 7,1 (£5,2) млрд, что на 54% превышает показатель 2020 года и на 22% - 2019 года, а также является самым высоким показателем за последние пять лет.

Живые и онлайн аукционы принесли Christie’s $5,4 / £3,9 млрд, частные продажи - $1,7 / £1,3 млрд.

На клиентов в Америке пришлось 35% аукционных продаж, в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (34%), в Азии (31%).

«Мы довольны нашими достижениями в 2021 году. Помимо наших аукционов и частных продаж, которые достигли выдающихся результатов, Christie’s также осуществил прорыв в новых форматах торгов и категорий, в частности, NFT. Это позволило нам показать работы начинающих и недостаточно представленных художников и привлечь новую аудиторию молодых клиентов. Мы также достигли значительного прогресса и по другим важным задачам, а именно: наши инвестиции в развитие бизнеса в Азии и наши обязательства по сокращению выбросов углерода к 2030 году, а также созданию и поддержанию образа нашей компании как равноправной и разносторонней. Развитие, инновации и ответственность – это ключевые направления наших устремлений на 2022 год», - заявил Гийом Серутти (Guillaume Cerutti), генеральный директор Christie’s.



Алекс Шишло для Rough&Polished





