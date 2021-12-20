Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Уверенные результаты Christie’s по итогам 2021 года
Живые и онлайн аукционы принесли Christie’s $5,4 / £3,9 млрд, частные продажи - $1,7 / £1,3 млрд.
На клиентов в Америке пришлось 35% аукционных продаж, в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (34%), в Азии (31%).
«Мы довольны нашими достижениями в 2021 году. Помимо наших аукционов и частных продаж, которые достигли выдающихся результатов, Christie’s также осуществил прорыв в новых форматах торгов и категорий, в частности, NFT. Это позволило нам показать работы начинающих и недостаточно представленных художников и привлечь новую аудиторию молодых клиентов. Мы также достигли значительного прогресса и по другим важным задачам, а именно: наши инвестиции в развитие бизнеса в Азии и наши обязательства по сокращению выбросов углерода к 2030 году, а также созданию и поддержанию образа нашей компании как равноправной и разносторонней. Развитие, инновации и ответственность – это ключевые направления наших устремлений на 2022 год», - заявил Гийом Серутти (Guillaume Cerutti), генеральный директор Christie’s.
Алекс Шишло для Rough&Polished