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22 ноября 2021
Минэкономики ОАЭ: аффинажные предприятия страны должны доказывать, что золото получено из ответственных источников
Процесс аудита будет соответствовать руководящим принципам Организации экономического сотрудничества и развития и станет обязательным для всех аффинажных предприятий с февраля 2022 года.
Этот шаг последовал после обвинений в адрес ОАЭ в том, что они позволяют ввозить в страну контрабандные слитки золота из зон конфликта. В октябре Швейцария приказала своим аффинажным заводам ужесточить аудит импорта из Эмиратов, чтобы убедиться, что в импортируемых партиях отсутствует незаконно добытое африканское золото.
Хотя правительство ОАЭ и товарная биржа Дубая последовательно отклоняли такие заявления, в какой-то степени подобная критика может быть успокоена введением инспекций аффинажных заводов. В прошлом году Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) пригрозила занести в черный список страны, не соблюдающие ее стандарты поставок из ответственных источников.
В четвертом квартале 2021 года департамент по борьбе с отмыванием денег министерства экономики ОАЭ провел несколько аудиторских проверок с применением других критериев.
Общенациональная система Good Delivery Standard (Стандарт поставки с соблюдением установленных правил) в ОАЭ также начнет действовать в феврале. Согласно сообщению, схема добровольной сертификации потребует от своих участников - как в ОАЭ, так и за их пределами - «принять руководящие принципы ОЭСР в отношении поиска золота из ответственных источников».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished