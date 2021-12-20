Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
De Beers выручила $332 млн от продажи алмазов в рамках последнего торгового цикла в этом году
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, в связи с этим сказал: «Спрос на алмазное сырье и настроения в сфере сбыта алмазов продолжали оставаться положительными в заключительном цикле продаж 2021 года, хотя, как и ожидалось, мы увидели некоторое влияние на продажи в преддверии сезонного закрытия ограночных фабрик в Южной Африке в период Рождества. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся проблемы, связанные с Covid-19, наши продажи алмазного сырья за год оказались выше, чем в 2019 году до начала пандемии, и намного выше, чем наши продажи в 2020 году. Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжает демонстрировать очень хорошую динамику в важный праздничный период, так что мы идем в новый год, располагая благоприятными торговыми условиями и настроениями в отрасли».
Владимир Малахов, Rough&Polished