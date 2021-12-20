De Beers выручила $332 млн от продажи алмазов в рамках последнего торгового цикла в этом году

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De Beers Group объявила объем продаж алмазного сырья (по разделу «Глобальные продажи и аукционы сайтхолдеров») в десятом цикле продаж 2021 года, который, согласно опубликованному сегодня группой заявлению для прессы, составил $332 млн. Выручка группы от продажи алмазов в 9-м торговом цикле этого года достигла $438 млн. В заявлении говорится: «Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжила применять гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение десятого цикла продаж 2021 года, в рамках которого торговая сессия длилась сверх ее обычной недельной продолжительности. Предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для цикла 10, представляет собой ожидаемую стоимость проданного сырья за период с 6 декабря по 21 декабря и подлежит корректировке на основе окончательных данных о состоявшихся продажах».

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, в связи с этим сказал: «Спрос на алмазное сырье и настроения в сфере сбыта алмазов продолжали оставаться положительными в заключительном цикле продаж 2021 года, хотя, как и ожидалось, мы увидели некоторое влияние на продажи в преддверии сезонного закрытия ограночных фабрик в Южной Африке в период Рождества. Тем не менее, несмотря на продолжающиеся проблемы, связанные с Covid-19, наши продажи алмазного сырья за год оказались выше, чем в 2019 году до начала пандемии, и намного выше, чем наши продажи в 2020 году. Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжает демонстрировать очень хорошую динамику в важный праздничный период, так что мы идем в новый год, располагая благоприятными торговыми условиями и настроениями в отрасли».



Владимир Малахов, Rough&Polished





