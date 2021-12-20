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22 ноября 2021
АЛРОСА провела очередную ежегодную встречу с финансовым сообществом
Из-за глобальной эпидемиологической ситуации мероприятие в этом году прошло онлайн. Модератором дискуссии выступил известный эксперт алмазной индустрии Стефан Фишлер (Stephane Fischler), занимавший в разные годы ведущие посты в различных отраслевых организациях, включая Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre).
Участники мероприятия констатировали сохраняющийся оптимизм на рынке алмазов и бриллиантов на фоне рекордно высокого конечного спроса на ювелирные украшения и ограниченного предложения алмазного сырья.
Банки и фонды, кредитующие компании средней части алмазной цепочки создания стоимости (мидстрим), отметили достаточно устойчивое финансовое состояние этого сегмента. Ограниченное мировое предложение алмазов на фоне исчерпания накопленных в 2019-2020 годах запасов позволили мидстриму полностью реализовать свои стоки готовой продукции.
В этих условиях представители финансового сообщества готовы наращивать объемы кредитования отрасли, уделяя при этом повышенное внимание проверке качества заёмщиков и устойчивости их бизнес-модели. Повышенная рентабельность огранки повышает привлекательность этого бизнеса для новых кредиторов, что повышает важность уроков прошлых лет, отметили участники встречи.
«На предыдущей встрече с финансовым сообществом мы много говорили о том, как будет развиваться наша отрасль после COVID-19 – каким будет спрос, как будет восстанавливаться мировая экономика. Прошёл год, но пандемия по-прежнему с нами, ограничивая передвижение по миру и накладывая свой отпечаток как на бизнес, так и на повседневную жизнь. Но несмотря на все это, за уходящий год мы стали свидетелями впечатляющего восстановления алмазно-бриллиантовой отрасли. Потребительский спрос на ювелирные украшения крайне силён. При этом запасы алмазного сырья в системе полностью исчерпаны, а добыча в ближайшие годы будет ограничена объективными факторами. В совокупности все это создаёт исключительные предпосылки для успешного развития рынка в ближайшие годы. И мы рады констатировать, что при всей сложности нашей отрасли заинтересованные финансовые институты сформировали эффективные механизмы кредитования мидстрима. АЛРОСА, со своей стороны, подтверждает свою приверженность взвешенной сбытовой политике, которая поощряет создание добавленной стоимости покупателями наших алмазов. Это требует поддержания постоянного диалога всех вовлечённых сторон. Мы намерены и впредь придерживаться этой практики, которая наглядно продемонстрировала свою эффективность в самые сложные для отрасли времена», - сказал гендиректор АЛРОСА Сергей Иванов.
Владимир Малахов, Rough&Polished