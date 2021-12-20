Эксклюзив

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким

First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

20 декабря 2021

Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...

13 декабря 2021

Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…

Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...

06 декабря 2021

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью

Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...

29 ноября 2021

Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты

Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...

22 ноября 2021

Минфин России опубликовал данные о добыче и производстве золота и серебра в январе-октябре 2021 года

Сегодня
Новости
Производство золота в России в январе-октябре составило 291,98 тонн (январе-октябре 2020 – 288,98 тонн), в том числе: добычного – 249,98 тонн (январе- октябре 2020 – 247,92 тонн), попутного – 14,14 тонн (январе-октябре 2020 – 14,30 тонн), вторичного – 27,86 тонн (январе-октябре 2020 – 26,76 тонн), сообщил Минфин.
Производство серебра в России в январе-октябре 2021 года составило 783,79 тонн (январе-октябре 2020 – 796,11 тонн), в том числе: добычного – 353,00 тонн (январе- октябре 2020 – 363,68 тонн), попутного – 241,42 тонн (январе-октябре2020 – 271,53 тонн), вторичного – 189,37 тонн (январе-октябре 2020 – 160,90 тонн), сообщается в релизе.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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