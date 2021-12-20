Минфин России опубликовал данные о добыче и производстве золота и серебра в январе-октябре 2021 года

Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...

Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...

Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье… Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...

Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...