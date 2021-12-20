Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
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13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Экспорт алмазов из Индии в ноябре упал на 20,81%; импорт алмазного сырья также снизился на 6,49%
Импорт алмазного сырья в ноябре 2021 года составил 1 039,88 млн долларов по сравнению с 1 112,05 млн долларов в ноябре 2020 года, что на 6,49% меньше.
Валовой импорт бриллиантов составил 15,34 млн долларов в ноябре 2021 года по сравнению с 95,96 млн долларов в ноябре 2020 года, что означает снижение на 84,02%.
В период с апреля 2021 года по ноябрь 2021 года валовой экспорт бриллиантов на уровне 16 236,63 млн долларов США показал рост на 82,2% по сравнению с 8 911,49 млн долларов за тот же период 2020 года. В то же время валовой импорт бриллиантов на сумму 867,98 млн долларов за период с апреля 2021 года по ноябрь 2021 года продемонстрировал снижение на 33,45% по сравнению с 1 304,32 млн долларов за аналогичный период 2020 года.
Импорт необработанных алмазов на сумму 11 512,30 млн долларов в апреле 2021 - ноябре 2021 года показал рост на 129,17% по сравнению с импортом на уровне 5 023,48 млн долларов за тот же период 2020 года. В натуральном выражении валовой импорт необработанных алмазов составил 111,827 млн каратов. В период с апреля 2021 года по ноябрь 2021 года наблюдался рост на 84,5% по сравнению с импортом в 60,612 млн каратов в предыдущем году.
Предварительный валовой экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, за период с апреля 2021 года по ноябрь 2021 года на уровне 819,79 млн долларов продемонстрировал рост на 129,41% по сравнению с показателем в 357,34 млн долларов за тот же период 2020 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished