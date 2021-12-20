Компания «Алмар» привлекла 200 млн рублей для завершения геологоразведочных работ

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АО «Алмар» («Aлмазы Арктики»), ведущее разведку месторождения алмазов на севере Якутии, в ходе закрытого размещения акций привлекло 200 млн рублей. Покупатели акций - профессиональные участники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид».

Размещение прошло на инвестиционной платформе STRK, являющейся резидентом Сколково. Создание АО, проведение дополнительной эмиссии акций и учет прав акционеров по итогам сделки обеспечил «ВТБ Регистратор».

Организатором сделки стала инвестиционная компания Polarctic Capital, руководившая переговорами и роуд-шоу с участием профессиональных представителей рынка.

Общий объем инвестиций вместе с привлеченными средствами составил 270 млн руб., ранее финансирование, включая разведку месторождений, осуществлялось менеджментом компании и Polarctic Capital. Привлеченные средства пойдут на завершение разведки россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки и на подтверждение запасов.

АО «Алмар» осваивает месторождения через свою 100-процентную дочернюю организацию ООО «Арктическая горная компания», владеющую лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Республики Саха (Якутия). С 2021 года геологоразведочные работы проводятся силами подрядчика АО «Алмазы Анабара», дочерней компанией АК АЛРОСА. Прогнозные ресурсы оцениваются в 9 млн каратов для открытого способа отработки и 20 млн каратов категории P3 для подземного способа отработки до глубины 100м.

По плану разведка месторождений для открытого способа отработки завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. В 2024-2030 годах компания планирует приступить к разведке месторождений для подземного способа отработки. Старт добычи алмазов запланирован на 2024 год.

Прошедший инвестраунд является одним из этапов по подготовке к выходу «Алмар» на СПБ Биржу, который обеспечит компанию финансированием, необходимым для завершения разведки и перехода к разработке месторождений.

Как отметила председатель Совета директоров АО «Алмар» Людмила Николаева, «пример «Алмар» позволит в дальнейшем другим компаниям привлекать инвестиции от квалифицированных инвесторов на ранней стадии развития, оставаясь при этом независимыми и развивая экономику региона нашей деятельности как ответственный недропользователь и локальный налогоплательщик».



Галина Семенова для Rough&Polished





