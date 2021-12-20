Индийское управление по сбору данных о доходах пресекло мошенничество с участием диамантеров

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Согласно сообщению журнала Free Press Journal, индийское Управление по сбору данных о доходах (Directorate of Revenue Intelligence, DRI) разоблачило мошенничество, связанное с отмыванием денег на сумму более 88,82 млн долларов США с участием диамантеров из Сурата и Гонконга.

Официальные источники заявили, что диамантеры осуществляли мошенничество под видом импорта и экспорта синтетических алмазов из специальной экономической зоны Сурата (Surat Special Economic Zone, SurSEZ).

Мошенническая схема с отмыванием денег вскрылась, когда 9 декабря были пойманы три человека, управляющие предприятием по производству ювелирных изделий Karolina Trading Private Limited, которые незаконно перенаправили бриллианты стоимостью около 0,18 млн долларов США из специальной экономической зоны Сурата во внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA).

14 декабря DRI доставило троицу в суратский районный и сессионном суд, который вынес решение о заключении всех троих под стражу на два дня. Обвиняемые поддерживали связь с неизвестными людьми в Гонконге и действовали в соответствии с инструкциями, полученными в группе мессенджера WhatsApp.

С момента запуска своего предприятия в специальной экономической зоне обвиняемые импортировали синтетические бриллианты под видом природных на сумму около 135,47 млн долларов США и совершили денежные переводы на сумму около 90 млн долларов США.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





