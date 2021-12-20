Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
20 декабря 2021
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13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
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Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
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22 ноября 2021
Индийское управление по сбору данных о доходах пресекло мошенничество с участием диамантеров
Официальные источники заявили, что диамантеры осуществляли мошенничество под видом импорта и экспорта синтетических алмазов из специальной экономической зоны Сурата (Surat Special Economic Zone, SurSEZ).
Мошенническая схема с отмыванием денег вскрылась, когда 9 декабря были пойманы три человека, управляющие предприятием по производству ювелирных изделий Karolina Trading Private Limited, которые незаконно перенаправили бриллианты стоимостью около 0,18 млн долларов США из специальной экономической зоны Сурата во внутреннюю тарифную зону (Domestic Tariff Area, DTA).
14 декабря DRI доставило троицу в суратский районный и сессионном суд, который вынес решение о заключении всех троих под стражу на два дня. Обвиняемые поддерживали связь с неизвестными людьми в Гонконге и действовали в соответствии с инструкциями, полученными в группе мессенджера WhatsApp.
С момента запуска своего предприятия в специальной экономической зоне обвиняемые импортировали синтетические бриллианты под видом природных на сумму около 135,47 млн долларов США и совершили денежные переводы на сумму около 90 млн долларов США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished