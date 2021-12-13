Индийская таможня изъяла незадекларированные бриллианты

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Таможня Дели конфисковала 16 декабря отправлявшуюся из Индии партию бриллиантов весом 1 082 карата, согласно сообщению на сайте zeenews.india.com.

Офицеры Комиссии по экспортным грузовым авиаперевозкам в Дели, исходя из возникших подозрений, осмотрели отправление, заявленное как «набор для ремонта пластика», стоимостью около 65 долларов.

При осмотре был обнаружен пакет, содержавший мешочки с бриллиантами, очень изобретательно спрятанными в набор для ремонта пластика. На мешочках с бриллиантами были наклеены этикетки с надписью «набор для ремонта пластика», чтобы избежать обнаружения. Бриллианты оценены в $ 0,205 млн.

Партия драгоценных камней, предназначенная для Гонконга, представляет собой уникальный случай отправки из страны бриллиантов, спрятанных в авиагрузе. Это одно из крупнейших изъятий бриллиантов на предприятии Air Cargo Export в Дели за последнее время.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





