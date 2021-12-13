Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
Вчера
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
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13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
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29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Индийская таможня изъяла незадекларированные бриллианты
Офицеры Комиссии по экспортным грузовым авиаперевозкам в Дели, исходя из возникших подозрений, осмотрели отправление, заявленное как «набор для ремонта пластика», стоимостью около 65 долларов.
При осмотре был обнаружен пакет, содержавший мешочки с бриллиантами, очень изобретательно спрятанными в набор для ремонта пластика. На мешочках с бриллиантами были наклеены этикетки с надписью «набор для ремонта пластика», чтобы избежать обнаружения. Бриллианты оценены в $ 0,205 млн.
Партия драгоценных камней, предназначенная для Гонконга, представляет собой уникальный случай отправки из страны бриллиантов, спрятанных в авиагрузе. Это одно из крупнейших изъятий бриллиантов на предприятии Air Cargo Export в Дели за последнее время.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished