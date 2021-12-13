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22 ноября 2021
Интерьер бутика Âme признан лучшим в мире в 2021 году
Секретариат Версальской премии 2021 (Prix Versailles 2021) объявил, что Нью-йоркский ювелирный бутик Âme удостоен специального приза за лучший в мире интерьер в категории «Магазины и универмаги».
Интерьер бутика Âme, расположенного по адресу Спринг-стрит, 132 в модном районе Сохо, является продуктом сотрудничества архитекторов из компании Baranowitz + Kronenberg и креативного директора Âme Элинор Авни (Elinor Avni).
«Отличительные дизайнерские концепции Âme Jewelry, эмоциональная составляющая и внешний вид изделий, а также наша специальная огранка бриллиантов, выращенных в лаборатории, были успешно интерпретированы и воплощены архитекторами Baranowitz + Kronenberg в архитектурный дизайн и оформление интерьера нашего бутика. Этим призом Версальская премия также признает уникальность дизайна ювелирных линий Âme, что нашло отражение в дизайне интерьера», - сказал Авни.
«Видение Âme состоит в том, чтобы преобразовать основы ювелирной индустрии, объединив современный дизайн с самыми современными технологиями. Дизайн нашего Нью-йоркского бутика является осязаемым выражением этого стремления. Поэтому мы ценим, что жюри Версальской премии признало наше видение и удостоило нас этой престижной награды», - сказал генеральный директор Âme Алекс Попов (Alex Popov).
Флагманский магазин Âme в Нью-Йорке демонстрирует свою изысканную коллекцию ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лабораторных условиях. Он приглашает клиентов полюбоваться рулонными навесными стенами из нержавеющей стали и подвешенными вертикальными стержнями.
Концепция бутика Âme - это объединение прошлого, настоящего и будущего, слияние исторической архитектуры Нью-Йорка с ультрасовременным дизайном.
Стальные стены бутика рисуют тени, отбрасываемые волнистыми чугунными фасадами, встречающимися в районах Нижнего Манхэттена, воплощая двойственное сочетание исторической архитектуры и ультрасовременного стиля, отражающее саму душу Âme.
Алекс Шишло для Rough&Polished