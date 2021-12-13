Shree Ramkrishna Exports: взаимодействие России и Индии в алмазной отрасли развивается и растет

Сегодня Новости

Взаимодействие России и Индии в алмазной отрасли можно назвать прекрасным примером того, как две далекие друг от друга страны могут сотрудничать в интересах друг друга, поскольку весь мир носит русские алмазы с индийской огранкой. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС член совета директоров одной из крупнейших индийских компаний, занимающихся обработкой алмазов, Shree Ramkrishna Exports (SRK) Арпит Нарола (Arpit Narola).

Компания SRK расположена в городе Сурат в западном штате Гуджарат, который считается центром алмазной обработки в Индии. Как сообщили в компании, сотрудничество двух стран в алмазной сфере развивается бурными темпами.

По словам предпринимателя, в целом алмазодобывающая промышленность Сурата перерабатывает от 30% до 35% российских алмазов. Немало алмазного сырья идет из Африки, есть также свои, индийские алмазы. Но без драгоценных камней из России уже невозможно представить эту индийскую отрасль.

Глава компании Hari Krishna Exports Савджи Бхаи Дхолакиа (Savji Bhai Dholakia) отметил, что в целом алмазодобывающая промышленность Сурата перерабатывает от 30% до 35% российских алмазов. Немало алмазного сырья идет из Африки, есть также свои, индийские алмазы, сказал он, но без драгоценных камней из России уже невозможно представить эту индийскую отрасль.

Как сообщил корреспонденту ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, согласно статистическим данным, российско-индийская торговля алмазами за три квартала 2021 года увеличилась в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. «По состоянию на конец сентября 2021 года только напрямую из России в Индию были отгружены алмазы без малого на $700 млн», - сказал Рыбас.

При этом нужно отметить, говорится в сообщении ТАСС, что исторически часть российско-индийской алмазной торговли осуществляется через третьи страны, поэтому в реальности российских камней поступило в Индию еще больше.

Как рассказал представитель компании АЛРОСА в Индии, сотрудничество с индийскими партнерами выходит далеко за рамки просто торговых отношений. Связи становятся более многогранными - индийские клиенты приходят в Россию для создания гранильных производств, и уже появились гранильные фабрики, построенные с привлечением индийского капитала, в частности, во Владивостоке, куда АЛРОСА также поставляет алмазы.

Арпит Нарола со своей стороны отметил поддержку со стороны АЛРОСА во время пандемии, сказав, что вся алмазная индустрия Индии получала эту поддержку - из России шли поставки сырья, что поддерживало рынок.

Савджи Бхаи Дхолакиа согласился с этим, сказав, что поставки камней российской компанией АЛРОСА поддержали обработку алмазов в Сурате.



Владимир Малахов, Rough&Polished





