Endiama положила конец «злоупотреблениям» в компании Catoca

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Endiama, компания по разведке, добыче, огранке и сбыту алмазов Анголы, недавно проинформировала своего партнера из AlRosa о своем решении прекратить ротацию президентских полномочий и упразднить наблюдательный совет Sociedade Mineira de Catoca, сообщает Jornal de Angola.

Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что это намерение необратимо и что Институт управления государственными активами и участием (Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE) как представитель государственного акционера в публичных компаниях также был проинформирован об этом.

В основе разногласий, как утверждает Endiama, лежат последовательное вмешательство и неподчинение со стороны организаций, связанных с AlRosa, которые не подчиняются властям, указанным ангольским партнером, при явном неуважении и нарушении национального суверенитета.

Это положение, по мнению алмазной компании, ставит под угрозу выполнение намеченных целей, поэтому Endiama дает понять, что будет выступать против всех решений, принятых на данный момент совместным органом.

«Endiama считает себя должной и обязанной отказаться от сделанных до сих пор уступок, поскольку наша добросовестность использовалась для внедрения системы, которая противоречит нашему институциональному долгу по оказанию помощи государству в сохранении суверенитета над минеральными ресурсами», - добавляет источник.

Sociedade Mineira de Catoca Lda - ангольская компания, занимающаяся поиском, разведкой, добычей и сбытом алмазов, образованная компанией Endiama (Ангола) с долей в 41 процент, компанией АЛРОСА (Россия) с долей в 41 процент и компанией Lev Leviev International - LLI (Китай) с долей в 18 процентов.

Катока является четвертым по величине рудником открытого типа в мире и крупнейшей компанией в алмазном подсекторе в Анголе, отвечающей за добычу более 75 процентов алмазов Анголы. Алмазный рудник Катока действует с 1996 года. Он расположен на территории муниципалитета Сауримо в провинции Южная Лунда. Его площадь составляет 639 тысяч квадратных метров. На руднике работает более 3 300 сотрудников.



Владимир Малахов, Rough&Polished





