Ботсвана и De Beers снова продлили договор купли-продажи алмазного сырья

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Ботсвана и De Beers продлили текущий договор купли-продажи алмазного сырья еще на год из-за логистических проблем, вызванных пандемией COVID-19.

Соглашение должно было истечь в конце 2020 года, но было продлено до конца 2021 года, а теперь и до конца 2022 года.

De Beers заявила, что продление даст компании и Габороне время для завершения обсуждения продления контракта. De Beers сообщила, что в этом году был достигнут хороший прогресс.

De Beers привела свою Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также открыла путь для страны к получению 15% алмазного сырья от общего объема добычи Debswana для продажи государственной Okavango Diamond Company.

Продление текущего договора купли-продажи еще больше помешает планам президента Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) по развитию молодой отрасли по огранке алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





