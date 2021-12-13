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22 ноября 2021
Ботсвана и De Beers снова продлили договор купли-продажи алмазного сырья
Соглашение должно было истечь в конце 2020 года, но было продлено до конца 2021 года, а теперь и до конца 2022 года.
De Beers заявила, что продление даст компании и Габороне время для завершения обсуждения продления контракта. De Beers сообщила, что в этом году был достигнут хороший прогресс.
De Beers привела свою Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также открыла путь для страны к получению 15% алмазного сырья от общего объема добычи Debswana для продажи государственной Okavango Diamond Company.
Продление текущего договора купли-продажи еще больше помешает планам президента Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) по развитию молодой отрасли по огранке алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished