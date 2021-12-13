Diamcor Mining продала 5 400 каратов алмазов за 1,1 млн долларов

Сегодня Новости

Компания Diamcor Mining продала 2 925,66 карата необработанных алмазов, извлеченных в результате переработки карьерного материала на принадлежащем компании руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, что на 175,66 карата больше по сравнению с ранее прогнозировавшимися 2 750 каратами.

Общий объем поставленного, выставленного на торги и проданного алмазного сырья в текущем квартале достиг 5 442,57 карата, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале.

В сообщении компании говорится, что от продажи 5 442,57 карата алмазов валовая выручка составила около 1,1 млн долларов США, в результате чего общая средняя цена за этот период составила 197,48 долларов за карат.

«Мы довольны увеличением общего количества алмазов, выставленных на торги и проданных в текущем квартале, и мы по-прежнему сосредоточены на оптимизации объемов переработки и извлечении камней в ходе модернизации первой фазы для подведения баланса декабря и следующего квартала, - сказал глава компании. исполнительный Дин Тейлор. - На продажи, достигнутые в текущем квартале, влияет разница во временных рамках между поставкой необработанных алмазов и их окончательной продажей, однако мы по-прежнему считаем, что положительное влияние этих обновлений будет все так же демонстрироваться в следующих кварталах».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





