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Diamcor Mining продала 5 400 каратов алмазов за 1,1 млн долларов
Общий объем поставленного, выставленного на торги и проданного алмазного сырья в текущем квартале достиг 5 442,57 карата, что на 25% больше, чем в предыдущем квартале.
В сообщении компании говорится, что от продажи 5 442,57 карата алмазов валовая выручка составила около 1,1 млн долларов США, в результате чего общая средняя цена за этот период составила 197,48 долларов за карат.
«Мы довольны увеличением общего количества алмазов, выставленных на торги и проданных в текущем квартале, и мы по-прежнему сосредоточены на оптимизации объемов переработки и извлечении камней в ходе модернизации первой фазы для подведения баланса декабря и следующего квартала, - сказал глава компании. исполнительный Дин Тейлор. - На продажи, достигнутые в текущем квартале, влияет разница во временных рамках между поставкой необработанных алмазов и их окончательной продажей, однако мы по-прежнему считаем, что положительное влияние этих обновлений будет все так же демонстрироваться в следующих кварталах».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished