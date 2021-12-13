Впервые женщина назначена президентом алмазного рудника Даявик

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Компания Rio Tinto назначила Анджелу Бигг (Angela Bigg) президентом и главным операционным директором алмазного рудника Даявик (Diavik) в Канаде. На этом посту она сменила Ричарда Сторри (Richard Storrie), который решил уйти из компании.

Анджела Бигг, ранее занимавшая должность генерального директора по операциям в на руднике Даявик, станет первой женщиной, которая возглавит этот рудник и 1 100 работающих на нем сотрудников. Она присоединилась к команде Даявик в ноябре 2017 года в качестве вице-президента по финансам.

«Анджела обладает глубокими знаниями о наших сотрудниках и нашей деятельности, а также налаженными отношениями с местными сообществами. Я рад, что она станет первой женщиной-президентом Даявик, поскольку мы продолжаем фокусироваться на поставках клиентам высококачественных канадских алмазов из ответственного источника, одновременно готовясь оставить позитивное наследие в сотрудничестве с нашими общественными и правительственными партнерами», - прокомментировала исполнительный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman).



Алекс Шишло для Rough&Polished





