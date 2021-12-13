Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
Вчера
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Впервые женщина назначена президентом алмазного рудника Даявик
Анджела Бигг, ранее занимавшая должность генерального директора по операциям в на руднике Даявик, станет первой женщиной, которая возглавит этот рудник и 1 100 работающих на нем сотрудников. Она присоединилась к команде Даявик в ноябре 2017 года в качестве вице-президента по финансам.
«Анджела обладает глубокими знаниями о наших сотрудниках и нашей деятельности, а также налаженными отношениями с местными сообществами. Я рад, что она станет первой женщиной-президентом Даявик, поскольку мы продолжаем фокусироваться на поставках клиентам высококачественных канадских алмазов из ответственного источника, одновременно готовясь оставить позитивное наследие в сотрудничестве с нашими общественными и правительственными партнерами», - прокомментировала исполнительный директор Rio Tinto Minerals Шинейд Кауфман (Sinead Kaufman).
Алекс Шишло для Rough&Polished