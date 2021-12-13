Торги Christie's Paris Joaillerie принесли 10 496 750 млн евро / 11,786,754 млн долларов

Сегодня Новости

Аукционные торги, проходившие в онлайн-режиме 30 ноября-14 декабря, принесли в общей сложности 10 496 750 млн евро / 11 786 754 млн. Было продано 86% лотов, вдвое дороже предпродажной оценки.

Лидером продаж стало кольцо с рубином от Boucheron весом 7,05 карата, которое обошлось покупателю в 980 000 евро / 1 100 438 долларов, что в 10 раз превысило предпродажную оценку.

Другим выдающимся лотом была великолепная брошь Belle Epoque от Cartier с бриллиантовым бантом и бриллиантом огранки «кушон» весом 4,92 карата, проданная за 375 000 евро / 422 995 долларов.

«Высокие результаты еще раз демонстрируют силу рынка винтажных украшений и аппетит к знаковым фирменным изделиям, таким как превосходное ожерелье в стиле ар-деко из аквамарина и кораллов от Jean Fouquet, проданное за 300 000 евро и удвоившее предпродажную оценку. Драгоценности 1970-х и 1980-х годов резко подорожали. Например, браслет «Зебра» от Cartier в виде животных с бриллиантами и изумрудами был продан за 81 250 евро по сравнению с предварительной оценкой в 15 000 - 25 000 евро», - прокомментировали Виолен д'Астор (Violaine d’Astorg), глава отдела ювелирных изделий, и Мафальда Чену (Mafalda Chenu), специалист Christie’s.



Алекс Шишло для Rough&Polished





