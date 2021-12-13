Эксклюзив
Йохан Эриксон: спрос на природные бриллианты всегда будет оставаться высоким
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии и ЮАР. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов...
Сегодня
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Торги Christie's Paris Joaillerie принесли 10 496 750 млн евро / 11,786,754 млн долларов
Лидером продаж стало кольцо с рубином от Boucheron весом 7,05 карата, которое обошлось покупателю в 980 000 евро / 1 100 438 долларов, что в 10 раз превысило предпродажную оценку.
Другим выдающимся лотом была великолепная брошь Belle Epoque от Cartier с бриллиантовым бантом и бриллиантом огранки «кушон» весом 4,92 карата, проданная за 375 000 евро / 422 995 долларов.
«Высокие результаты еще раз демонстрируют силу рынка винтажных украшений и аппетит к знаковым фирменным изделиям, таким как превосходное ожерелье в стиле ар-деко из аквамарина и кораллов от Jean Fouquet, проданное за 300 000 евро и удвоившее предпродажную оценку. Драгоценности 1970-х и 1980-х годов резко подорожали. Например, браслет «Зебра» от Cartier в виде животных с бриллиантами и изумрудами был продан за 81 250 евро по сравнению с предварительной оценкой в 15 000 - 25 000 евро», - прокомментировали Виолен д'Астор (Violaine d’Astorg), глава отдела ювелирных изделий, и Мафальда Чену (Mafalda Chenu), специалист Christie’s.
Алекс Шишло для Rough&Polished