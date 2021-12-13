Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
В Diamond Fields Resources назначен новый генеральный директор
«Мы рады, что Джон стал новым генеральным директором. Он пользуется большим уважением в отрасли и имеет солидный опыт создания стоимости за счет развития горнодобывающих проектов в Африке, - сказал председатель совета директоров компании Эл Горли (Al Gourley). - Он обладает правильным сочетанием геологических, финансовых и управленческих навыков, чтобы возглавить разработку перспективного проекта Лабола (Labola) в Буркина-Фасо, приобретение которого компанией Diamond Fields находится в процессе осуществления».
Макглойн был председателем совета директоров и генеральным директором компании Amara Mining, продвигавшей проект Яур (Yaoure) по добыче золота в Кот-д’Ивуаре от открытия до технико-экономического обоснования, и курировал рост ресурсной базы с 200 000 унций до более 6 млн унций этого драгоценного металла.
Макглойн является геологом и выпускником Горной школы Кемборна (Camborne School of Mines) в Великобритании. В начале своей карьеры он работал геологом в южной части Африки, прежде чем начать работать по всему континенту в горнодобывающей промышленности, а затем перешел в консалтинговую компанию.
Diamond Fields - это компания по разведке и разработке месторождений с активами на Мадагаскаре и в Намибии.
В Намибии компания владеет несколькими лицензиями на добычу алмазов на шельфе, в том числе концессией ML 111 с десятилетней лицензией на добычу, действующей до 4 декабря 2025 года.
Она разрабатывает проект Беравина (Beravina) на Мадагаскаре, перспективный объект по разведке циркона в твердых породах с высоким его содержанием, расположенный на западе страны.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished