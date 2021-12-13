В Diamond Fields Resources назначен новый генеральный директор

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Компания Diamond Fields Resources, зарегистрированная на венчурной бирже Торонто TSX, назначила Джона Макглойна (John McGloin) своим генеральным директором с 1 января 2022 года.

«Мы рады, что Джон стал новым генеральным директором. Он пользуется большим уважением в отрасли и имеет солидный опыт создания стоимости за счет развития горнодобывающих проектов в Африке, - сказал председатель совета директоров компании Эл Горли (Al Gourley). - Он обладает правильным сочетанием геологических, финансовых и управленческих навыков, чтобы возглавить разработку перспективного проекта Лабола (Labola) в Буркина-Фасо, приобретение которого компанией Diamond Fields находится в процессе осуществления».

Макглойн был председателем совета директоров и генеральным директором компании Amara Mining, продвигавшей проект Яур (Yaoure) по добыче золота в Кот-д’Ивуаре от открытия до технико-экономического обоснования, и курировал рост ресурсной базы с 200 000 унций до более 6 млн унций этого драгоценного металла.

Макглойн является геологом и выпускником Горной школы Кемборна (Camborne School of Mines) в Великобритании. В начале своей карьеры он работал геологом в южной части Африки, прежде чем начать работать по всему континенту в горнодобывающей промышленности, а затем перешел в консалтинговую компанию.

Diamond Fields - это компания по разведке и разработке месторождений с активами на Мадагаскаре и в Намибии.

В Намибии компания владеет несколькими лицензиями на добычу алмазов на шельфе, в том числе концессией ML 111 с десятилетней лицензией на добычу, действующей до 4 декабря 2025 года.

Она разрабатывает проект Беравина (Beravina) на Мадагаскаре, перспективный объект по разведке циркона в твердых породах с высоким его содержанием, расположенный на западе страны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





