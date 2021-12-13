Petra Diamonds выручила 128,3 млн долларов на третьем тендере 2022 финансового года

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Petra Diamonds продала 885 136 каратов алмазного сырья на третьем тендере в 2022 финансовом году на общую сумму 128,3 млн долларов США.

Алмазная компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), решившая публиковать результаты продаж после каждого из своих тендерных циклов, годом ранее продала 752 920 каратов алмазов за 98,1 млн долларов США.

В сообщении компании говорится, что последний тендерный цикл включал в себя белый камень весом 295,8 карата с рудника Куллинан (Cullinan), который был продан за 13,9 млн долларов компании Stargems DMCC.

Тендерный цикл также включал в себя первую партию, проданную от имени компании Williamson Diamonds после возобновления ею работы.

Petra Diamonds сообщила, что из партии, присланной с рудника Вильямсон (Williamson), в общей сложности было продано 26 611 каратов алмазов, включая исключительный розовый алмаз весом 32,32 карата, который был продан за 13,8 млн долларов компании Diacore International.

Остаток товаров из посылки компании Williamson Diamonds был продан за 6,4 млн долларов, в среднем по 241 доллару за карат.

«Эти весомые результаты продаж являются еще одним свидетельством хорошего состояния алмазопровода, - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy). - Рынок алмазного сырья в настоящее время определяется высокими продажами и повышенным спросом со стороны производственных центров, что, в свою очередь отражает положительную динамику рынков конечных потребителей, особенно в преддверии сезона праздничных продаж».

Он сказал, что в ходе последнего тендерного цикла спрос, по всей видимости, охватывал весь спектр категорий и размеров сырья и отражает реальную нехватку качественной продукции в связи с недавним сокращением мирового предложения алмазного сырья.

Petra Diamonds продала около 1,6 млн каратов алмазов с начала 2022 финансового года, выручив 264,7 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





