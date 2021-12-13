Эксклюзив
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По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
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Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
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Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Lucapa Diamond получит 13,6 млн долларов от операций в Анголе
В сообщении компании говорится, что акционеры одобрили выплату промежуточных дивидендов и погашение кредита на пополнение капитала компании на недавно состоявшемся общем собрании в Анголе после хороших операционных и финансовых показателей Sociedade Mineira Do Lulo (SML) в 2021 году.
Из 13,6 млн долларов 10 млн будут выплачены в счет погашения кредита на пополнение капитала Lucapa SML, а 3,6 млн долларов составят 40-процентную долю компании в промежуточных дивидендах SML в размере 10 млн долларов за вычетом удерживаемого налога.
Заем компании Lucapa для SML был использован для программ разведки россыпей и разработки месторождений, и после выплаты 10 млн долларов остаток по ссуде составил 17 млн долларов.
Рудник Луло находится в промышленной эксплуатации с 2015 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished