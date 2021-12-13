Lucapa Diamond получит 13,6 млн долларов от операций в Анголе

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Ожидается, что компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), получит 13,6 млн долларов от принадлежащего ей на 40% рудника Луло (Lulo) в Анголе.

В сообщении компании говорится, что акционеры одобрили выплату промежуточных дивидендов и погашение кредита на пополнение капитала компании на недавно состоявшемся общем собрании в Анголе после хороших операционных и финансовых показателей Sociedade Mineira Do Lulo (SML) в 2021 году.

Из 13,6 млн долларов 10 млн будут выплачены в счет погашения кредита на пополнение капитала Lucapa SML, а 3,6 млн долларов составят 40-процентную долю компании в промежуточных дивидендах SML в размере 10 млн долларов за вычетом удерживаемого налога.

Заем компании Lucapa для SML был использован для программ разведки россыпей и разработки месторождений, и после выплаты 10 млн долларов остаток по ссуде составил 17 млн долларов.

Рудник Луло находится в промышленной эксплуатации с 2015 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





