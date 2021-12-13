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15 ноября 2021
Petra Diamonds продала 50% акций Williamson Diamonds
Caspian является долгосрочным подрядчиком по оказанию технических услуг на руднике Вильямсон в Танзании.
В настоящее время 75% WDL принадлежит Petra Diamonds, 25% - правительству Танзании, однако, в соответствии с рамочным соглашением с последним, эффективная доля участия первого должна снизиться до 63%, а доля правительства вырастет до 37%.
По завершении сделки Petra Diamonds и Caspian будут косвенно владеть каждая по 31,5% акций WDL, но Petra Diamonds сохранит контрольный пакет акций WDL.
«Наше новое соглашение с Caspian после Рамочного соглашения, подписанного с правительством Танзании 13 декабря, закладывает для рудника Вильямсон очень прочную основу на будущее, - сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).
«Снижение доли участия Petra Diamonds в WDL с 75% до 31,5% при сохранении контроля снижает риски компании Petra Diamonds в соответствии с нашими заявленными целями, изложенными в наших предварительных результатах, при сохранении доли потенциала роста, который, по нашему мнению, существует после подписания Рамочного соглашения с Правительством, с которым поддерживаются партнерские отношения».
Покупка Caspian будет финансироваться за счет погашения прошлых платежей за технические услуги, причитающихся WDL Caspian в размере 11,1 млн долларов, включая услуги, оказанные во время недавнего перезапуска предприятий после технического обслуживания.
Оставшаяся сумма будет профинансирована компанией Caspian, оказавшей WDL технические услуги на сумму 3,9 млн долларов с целью увеличения объемов работ на руднике Вильямсон.
Стороны стремятся получить все согласования до конца первого полугодия 2022 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished