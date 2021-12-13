WWF России опубликовал рейтинг открытости экоинформации горнодобывающих и металлургических компаний

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14 декабря Всемирный фонд дикой природы (WWF) представил результаты рейтинга открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний, работающих на территории России.

В десятку лучших вошли «Полюс золото» с итоговым баллом 1,843, Новолипецкий металлургический комбинат (1,716), Металлоинвест (1,667), Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) (1,644), Северсталь (1,639), Кинросс голд (Kinross Gold) (1,565), Полиметалл (1,551), Фосагро, ГК (1,538), АГД ДАЙМОНДС (1,49) и НордГолд (Nordgold) (1,468). Компания АЛРОСА заняла в рейтинге WWF двенадцатое место, набрав 1,44 балла.

Исследование выявило рост открытости экологической информации по отрасли в целом, а также наличие целого ряда стабильно непрозрачных участников рейтинга, отмечается в сообщении WWF. Расчет рейтинга впервые проведен компанией АКРА РМ. Рейтинг реализуется при поддержке Европейского союза.

Рейтинг 2021 года составлен по данным 2020 года. Оценка проведена по 25 критериям открытости. В исследовании приняли участие 39 компаний. Новый рейтинг фиксирует рекордный средний балл по открытости за все время своего существования.

Еще одним показателем роста открытости индустрии можно считать растущее количество компаний, которые реагируют на запросы организаторов рейтинга. Если в 2016 дополнительные сведения о природоохранной деятельности и экологических воздействиях в процессе обработки первого среза сбора и анализа данных предоставили 13 компаний, то в этом году - 23.

В нынешнем году тройку лидеров возглавила компания «Полюс», которая уже не первый год держится в топе исследования. А второе и третье место заняли компании НЛМК и «Металлоинвест» соответственно, которые впервые оказались в тройке лидеров рейтинга.

«Общественный контроль за работой компаний особенно усилился с прошлого года, появились новые методы и технологии. Особенно эффективно получается добиваться снижения воздействий на окружающую среду, когда бизнес ведет честный, открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Наш рейтинг стал одним из новых механизмов получения обратной связи для компаний отрасли, - говорит Алексей Книжников, руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса. - Но если компания переходит «красные линии» в вопросах экологической и производственной безопасности и организации конструктивного диалога с общественностью, мы включаем штрафные санкции».

Рейтинг WWF России проводится с 2015 года и позволяет получить сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду. Как и в прошлом году, лучшей среди алмазодобывающих компаний стала АГД ДАЙМОНДС.



Владимир Малахов, Rough&Polished





