Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Самый большой в мире голубой сапфир добыт недалеко от Коломбо
Власти Шри-Ланки, представившие, по их словам, самый большой в мире голубой сапфир весом 310 килограммов, заявили, что драгоценный камень был найден на руднике, где добываются драгоценные камни, около трех месяцев назад.
Камень был обнаружен в богатом драгоценными камнями районе города Ратнапура, где местные жители ранее случайно обнаружили на заднем дворе одного из домовладений крупнейший в мире кластер звездчатых сапфиров. Ратнапура известен как столица драгоценных камней в этой южноазиатской стране, которая является ведущим экспортером сапфиров и других изделий из драгоценных камней.
Местные геммологи, исследовавшие сапфир, сказали, что это один из самых редких драгоценных камней в мире, поскольку он весит более 300 килограммов. Международные организации еще не сертифицировали драгоценный камень.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished