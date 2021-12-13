Самый большой в мире голубой сапфир добыт недалеко от Коломбо

16 декабря 2021 Новости

Сапфир, выставленный на обозрение в доме одного из владельцев рудника на юге Коломбо в Шри-Ланке, получил благословение от группы буддийских монахов, которые произносили молитвы по случаю находки драгоценного камня до его показа публике, согласно сообщению на сайте reuters.com.

Власти Шри-Ланки, представившие, по их словам, самый большой в мире голубой сапфир весом 310 килограммов, заявили, что драгоценный камень был найден на руднике, где добываются драгоценные камни, около трех месяцев назад.

Камень был обнаружен в богатом драгоценными камнями районе города Ратнапура, где местные жители ранее случайно обнаружили на заднем дворе одного из домовладений крупнейший в мире кластер звездчатых сапфиров. Ратнапура известен как столица драгоценных камней в этой южноазиатской стране, которая является ведущим экспортером сапфиров и других изделий из драгоценных камней.

Местные геммологи, исследовавшие сапфир, сказали, что это один из самых редких драгоценных камней в мире, поскольку он весит более 300 килограммов. Международные организации еще не сертифицировали драгоценный камень.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





