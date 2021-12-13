Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
De Beers назначила нового директора по управлению операциями своей группы компаний
Он сменил Номпумелело «Мпуми» Зикалала (Nompumelelo ‘Mpumi’ Zikalala), которая недавно была назначен директором подразделения Kumba Iron Ore компании Anglo American.
Мадондо перешел в De Beers из AngloGold Ashanti, где работал старшим вице-президентом по инновациям и технологиям.
«Мозес обладает обширными знаниями в горнодобывающем секторе, врожденным пониманием стратегии и инноваций, а также выдающимися лидерскими качествами при руководстве производством, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Он является идеальным кандидатом для руководства нашим бизнесом по управлению нашими операциями, поскольку мы продолжаем успешную реализацию подземного проекта Венеция (Venetia) стоимостью 2 млрд долларов в Южной Африке и поддерживаем высокие производственные показатели на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) Канаде».
Создание в 2019 году подразделения по управлению операциями группы De Beers, в которую входят горнодобывающие предприятия De Beers в Канаде и Южной Африке, было обусловлено сокращением доли добычи в Южной Африке и Канаде из-за закрытия рудников Снэп Лейк (Snap Lake) и Вурспоед (Voorspoed), а также вскоре последовавшего за этим закрытия рудника Виктор (Victor).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished