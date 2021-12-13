De Beers назначила нового директора по управлению операциями своей группы компаний

16 декабря 2021 Новости

De Beers назначила Тембинкоси Мозеса Мадондо (Thembinkosi Moses Madondo) новым директором по управлению операциями своей группы компаний с 1 января 2022 года.

Он сменил Номпумелело «Мпуми» Зикалала (Nompumelelo ‘Mpumi’ Zikalala), которая недавно была назначен директором подразделения Kumba Iron Ore компании Anglo American.

Мадондо перешел в De Beers из AngloGold Ashanti, где работал старшим вице-президентом по инновациям и технологиям.

«Мозес обладает обширными знаниями в горнодобывающем секторе, врожденным пониманием стратегии и инноваций, а также выдающимися лидерскими качествами при руководстве производством, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Он является идеальным кандидатом для руководства нашим бизнесом по управлению нашими операциями, поскольку мы продолжаем успешную реализацию подземного проекта Венеция (Venetia) стоимостью 2 млрд долларов в Южной Африке и поддерживаем высокие производственные показатели на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) Канаде».

Создание в 2019 году подразделения по управлению операциями группы De Beers, в которую входят горнодобывающие предприятия De Beers в Канаде и Южной Африке, было обусловлено сокращением доли добычи в Южной Африке и Канаде из-за закрытия рудников Снэп Лейк (Snap Lake) и Вурспоед (Voorspoed), а также вскоре последовавшего за этим закрытия рудника Виктор (Victor).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





