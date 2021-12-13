Новое судно для добычи алмазов Debmarine Namibia скоро отправится в Намибию

16 декабря 2021 Новости

По сообщениям местных СМИ, новое судно для добычи алмазов компании Debmarine Namibia стоимостью 7 млрд долларов США, именуемое Additional Mining Vessel # 3 (AMV3) (Дополнительное добывающее судно # 3), как ожидается, скоро совершит свой второй рейс в Намибию.

«Постройка судна близится к завершению, и вскоре оно отправится в Намибию, где присоединится к остальному флоту для безопасного и экологичного извлечении морских алмазов и внесет свой вклад в создание прочного наследия морской добычи алмазов в Намибии», - цитирует издание Namibia Economist заявление компании.

AMV3 совершило свой первый рейс в порт Кейптауна из Румынии 19 августа, где в настоящее время оно оснащается оборудованием для работы, состоящим из гусеничной тележки, собирающей ил, и очистной установки, которая отделяет алмазы от ила.

Ожидается, что судно увеличит добычу Debmarine примерно на 500 000 каратов.

Строительство судна началось в мае 2019 года.

Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





