Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Новое судно для добычи алмазов Debmarine Namibia скоро отправится в Намибию
«Постройка судна близится к завершению, и вскоре оно отправится в Намибию, где присоединится к остальному флоту для безопасного и экологичного извлечении морских алмазов и внесет свой вклад в создание прочного наследия морской добычи алмазов в Намибии», - цитирует издание Namibia Economist заявление компании.
AMV3 совершило свой первый рейс в порт Кейптауна из Румынии 19 августа, где в настоящее время оно оснащается оборудованием для работы, состоящим из гусеничной тележки, собирающей ил, и очистной установки, которая отделяет алмазы от ила.
Ожидается, что судно увеличит добычу Debmarine примерно на 500 000 каратов.
Строительство судна началось в мае 2019 года.
Debmarine Namibia в настоящее время эксплуатирует пять судов для добычи алмазов, а также одно судно для разведки и отбора проб.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished