Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Израильские органы по борьбе с отмыванием денег и налоговики снизили рейтинг риска для алмазной отрасли
По данным IDI, рейтинг риска, который был опубликован в ноябре в рамках всеобъемлющего обзора мер противодействия отмыванию денег (ПОД) в Израиле, был понижен с 3,7 до 2,7, при этом в отчете делается вывод: «В свете важных мер, принятых отраслью в сотрудничестве с органами ПОД и налоговыми органами мы снизили рейтинг риска с высокого до среднего». Решение правительства было принято после работы над этим вопросом с Израильским институтом алмазов, Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE) и Израильской ассоциацией производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA).
Президент IDE Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал, что это очень важное достижение для алмазной отрасли Израиля, которое положительно повлияет на отношения отрасли с финансовыми учреждениями и государственными органами.
«Мы рассматриваем это как вотум доверия алмазной отрасли Израиля и шаг к созданию зоны свободной торговли на Израильской алмазной бирже», - добавил Молдавски.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished