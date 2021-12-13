Израильские органы по борьбе с отмыванием денег и налоговики снизили рейтинг риска для алмазной отрасли

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Израильские органы по борьбе с отмыванием денег и налоговики снизили рейтинг риска для алмазной отрасли Израиля с высокого до среднего. Это произошло в результате мер, принятых отраслью за последние несколько лет с целью повышения прозрачности и соответствия международным финансовым директивам. Отрасль рассматривает это как очень важное достижение и вотум доверия, говорится в сообщении для прессы Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).

По данным IDI, рейтинг риска, который был опубликован в ноябре в рамках всеобъемлющего обзора мер противодействия отмыванию денег (ПОД) в Израиле, был понижен с 3,7 до 2,7, при этом в отчете делается вывод: «В свете важных мер, принятых отраслью в сотрудничестве с органами ПОД и налоговыми органами мы снизили рейтинг риска с высокого до среднего». Решение правительства было принято после работы над этим вопросом с Израильским институтом алмазов, Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE) и Израильской ассоциацией производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA).

Президент IDE Боаз Молдавски (Boaz Moldawsky) сказал, что это очень важное достижение для алмазной отрасли Израиля, которое положительно повлияет на отношения отрасли с финансовыми учреждениями и государственными органами.

«Мы рассматриваем это как вотум доверия алмазной отрасли Израиля и шаг к созданию зоны свободной торговли на Израильской алмазной бирже», - добавил Молдавски.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





