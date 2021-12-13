De Beers Forevermark открывает свой первый эксклюзивный алмазный бутик в Мумбае

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De Beers Forevermark, алмазный бренд, входящий в состав De Beers Group, вместе с надежным партнером по розничной торговле Om Jewelers открыл свой первый эксклюзивный бутик по продаже бриллиантов в Мумбае, который будет заниматься розничной продажей эксклюзивной коллекции ювелирных изделий бренда.

Это уже 13-ый открытый бутика De Beers Forevermark в стране. На открытии присутствовала легендарная спортсменка Индии Сания Мирза (Sania Mirza), которая десятилетиями доказывала свою преданность теннису.

«Мне доставляет огромное удовольствие сотрудничать с De Beers Forevermark в то время, когда компания открывает свой первый эксклюзивный бутик в Мумбае. Являясь страстной поклонницей красоты тенниса, могу сказать, что и бриллианты De Beers Forevermark несут в себе красоту, будучи редкими природными камнями, полученными из ответственных источников, на каждом из которых нанесен уникальный идентификационный номер», - сказала Сания Мирза.

«Мы считаем открытие бутика важной вехой в наших отношениях, и мы уверены, что наша ассоциация будет иметь большое значение в будущем. В бутике представлены все новейшие коллекции украшений, которые можно носить как каждый день, так и для особых случаев. Я уверен, что нашим клиентам понравится делать покупки в этом современном магазине», - сказал Бхавин Джакия (Bhavin Jhakia), директор Om Jewelers.

«Открытие нашего первого бутика в Мумбаe с Om Jewelers стало естественным продолжением нашего десятилетнего сотрудничества. Поскольку потребители стали покупать значимые и ценные вещи, бриллианты становятся очень важной покупкой. У нас одна и та же ценность и идеал бренда, и мы расширяем возможности розничной торговли, предлагая одни из самых красивых бриллиантов в мире », - сказал Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





