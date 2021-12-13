Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
De Beers Forevermark открывает свой первый эксклюзивный алмазный бутик в Мумбае
Это уже 13-ый открытый бутика De Beers Forevermark в стране. На открытии присутствовала легендарная спортсменка Индии Сания Мирза (Sania Mirza), которая десятилетиями доказывала свою преданность теннису.
«Мне доставляет огромное удовольствие сотрудничать с De Beers Forevermark в то время, когда компания открывает свой первый эксклюзивный бутик в Мумбае. Являясь страстной поклонницей красоты тенниса, могу сказать, что и бриллианты De Beers Forevermark несут в себе красоту, будучи редкими природными камнями, полученными из ответственных источников, на каждом из которых нанесен уникальный идентификационный номер», - сказала Сания Мирза.
«Мы считаем открытие бутика важной вехой в наших отношениях, и мы уверены, что наша ассоциация будет иметь большое значение в будущем. В бутике представлены все новейшие коллекции украшений, которые можно носить как каждый день, так и для особых случаев. Я уверен, что нашим клиентам понравится делать покупки в этом современном магазине», - сказал Бхавин Джакия (Bhavin Jhakia), директор Om Jewelers.
«Открытие нашего первого бутика в Мумбаe с Om Jewelers стало естественным продолжением нашего десятилетнего сотрудничества. Поскольку потребители стали покупать значимые и ценные вещи, бриллианты становятся очень важной покупкой. У нас одна и та же ценность и идеал бренда, и мы расширяем возможности розничной торговли, предлагая одни из самых красивых бриллиантов в мире », - сказал Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished