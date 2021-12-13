На Нью-йоркском часовом аукционе 2021 года выручка составила $35,9 млн

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Аукционный дом Phillips объявил, что Нью-йоркский часовой аукцион 2021 года собрал $35,9 млн. Было продано 100%, что стало самым успешным часовым аукционом в истории США.

Это был также самый успешный год за всю историю часового департамента Phillips – годовой объем продаж составил $209,3 млн.

Лидером аукциона стали самые первая модель Patek Philippe Nautilus ref. 5711 с циферблатом Tiffany Blue ® , которые были проданы за $6,5 млн, что делает их самыми дорогими часами для аукционной онлайн-продажи и самым дорогим лотом Phillips во всех категориях. 100% вырученных средств будет передано в Фонд охраны природы.

«В течение двух дней мы наблюдали чрезвычайно оживленные торги почти из 75 стран, что привело к изменению цен как на винтажные, так и современные наручные часы. Впечатляющие карманные часы George Daniels с турбийоном – четвертые часы, когда–либо выпущенные независимым часовым мастером, - принесли $1,7 млн. Участники торгов также яростно боролись за Rolex ref. 6241 Cosmograph Daytona Пола Ньюмана (Paul Newman) - “John Player Special”, который был продан за $1,2 млн. Для меня также было честью предложить модель Omega Speedmaster, которой владел и которую носил американский писатель Ральф Эллисон (Ralph Ellison) после публикации его шедевра "Человек-невидимка". Часы взлетели выше своей оценки до $667 800, что более чем в шестьдесят раз превышает их оценочную стоимость, и были приобретены Omega Museum», - сообщил Пол Бутрос (Paul Boutros), глава часового отдела по Северной и Южной Америке.



Alex Shishlo for Rough&Polished





