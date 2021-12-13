Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
13 декабря 2021
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
На Нью-йоркском часовом аукционе 2021 года выручка составила $35,9 млн
Это был также самый успешный год за всю историю часового департамента Phillips – годовой объем продаж составил $209,3 млн.
Лидером аукциона стали самые первая модель Patek Philippe Nautilus ref. 5711 с циферблатом Tiffany Blue ® , которые были проданы за $6,5 млн, что делает их самыми дорогими часами для аукционной онлайн-продажи и самым дорогим лотом Phillips во всех категориях. 100% вырученных средств будет передано в Фонд охраны природы.
«В течение двух дней мы наблюдали чрезвычайно оживленные торги почти из 75 стран, что привело к изменению цен как на винтажные, так и современные наручные часы. Впечатляющие карманные часы George Daniels с турбийоном – четвертые часы, когда–либо выпущенные независимым часовым мастером, - принесли $1,7 млн. Участники торгов также яростно боролись за Rolex ref. 6241 Cosmograph Daytona Пола Ньюмана (Paul Newman) - “John Player Special”, который был продан за $1,2 млн. Для меня также было честью предложить модель Omega Speedmaster, которой владел и которую носил американский писатель Ральф Эллисон (Ralph Ellison) после публикации его шедевра "Человек-невидимка". Часы взлетели выше своей оценки до $667 800, что более чем в шестьдесят раз превышает их оценочную стоимость, и были приобретены Omega Museum», - сообщил Пол Бутрос (Paul Boutros), глава часового отдела по Северной и Южной Америке.
Alex Shishlo for Rough&Polished