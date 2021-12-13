Эксклюзив
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Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
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Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
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Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
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15 ноября 2021
В этом году ZCDC планирует рекордный объем производства
Газета Sunday Mail процитировала министра горнодобывающей промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что алмазная компания в этом году «преуспела», но не предоставил прогнозных показателей добычи.
В первой половине 2021 года ZCDC произвела 756 518 каратов алмазного сырья при плане около 1,2 млн каратов.
Компания продавала свои алмазы по средней цене 85,6 доллара США за карат по сравнению с 68,3 доллара за карат по ее прогнозам на этот период.
Объем продаж алмазов ZCDC за шесть месяцев составил 64,7 млн долларов, в то время как ее расходы и издержки составили чуть более 38,4 млн долларов.
Таким образом, за отчетный период ZCDC зафиксировала прибыль в размере 26,35 млн долларов.
В этом году компания планировала получить прибыль в размере 62,1 млн долларов и добыть чуть более 3 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished