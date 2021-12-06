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15 ноября 2021
Petra Diamonds сокращает свою долю в танзанийской Williamson Diamonds
Алмазная компания, включенная в листинг лондонского Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что соглашение предусматривает реструктуризацию капитала компании WDL, включая долю в 16% без обязательства нести расходы, которую правительство Танзании имеет право получить на руднике.
Реструктуризация капитала будет включать выпуск акций WDL с эффектом сокращения непрямого участия в капитале Petra Diamonds с 75% до 63% и, как следствие, увеличения доли правительства Танзании с 25% до 37%.
Это также будет включать в себя взнос правительству Танзании в размере 16% от основной непогашенной суммы займов у акционеров WCL, подлежащих выплате этой компанией, а оставшиеся 84% таких основных непогашенных займов по-прежнему причитаются компании Willcroft (WCL), юридическому лицу Petra Diamonds, которое в настоящее время напрямую владеет акциями WDL.
Petra Diamonds сообщила, что соглашение также предусматривает установление общего коэффициента распределения экономической выгоды между сторонами в отношении их будущих экономических выгод от деятельности на руднике Вильямсон (Williamson).
«Согласованное соотношение распределения экономической выгоды между правительством и Petra Diamonds составляет 55:45, и оно предназначено для отражения прав сторон, являющихся акционерами, а также для правительства Танзании, включая доходы, которые оно собирает от WDL, возникающие в результате налогов, лицензионных отчислений, пошлин, сборов и других налоговые платежей», - сказано в сообщении.
«В рамочном соглашении зафиксировано, что стороны также договорились о том, что WDL имеет право зачесть свою невыплаченную и просроченную дебиторскую задолженность по НДС в счет будущих государственных сборов, подлежащих уплате компанией правительству Танзании, с такими зачетами, принимаемыми государством, которые рассматриваются как выплата по коэффициенту распределения экономической выгоды», - отмечается далее в сообщении.
Petra Diamonds и правительство Танзании предоставят финансовую помощь для возобновления работы на руднике Вильямсон, при этом Petra Diamonds уже предоставила финансирование, а правительство Танзании согласилось выделить на эти цели выручку от продажи партии алмазов на руднике Вильямсон общим весом 71 654,45 карата, которая ранее была конфискована и заблокирована для экспорта.
Как сообщалось ранее, первоначальная стоимость этой партии была оценена в сентябре 2017 года примерно в 15 млн долларов США, хотя Petra Diamonds не проводила независимую оценку этой партии.
Рудник недавно возобновил работу и продажи после того, как он находился на техническом обслуживании с апреля 2020 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished