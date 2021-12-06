Эксклюзив
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По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
Вчера
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
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06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
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Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Огранщики Сурата в тяжелом положении из-за нехватки алмазного сырья
Из-за вспышки заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в алмазодобывающих регионах Южной Африки и Ботсваны цены на алмазное сырье с июля выросли примерно на 20%.
«Поскольку цены на алмазное сырье выросли, огранщики не пополняют запасы. Вот почему на предприятиях меньше работы, - якобы заявил газете вице-президент Союза алмазных рабочих (Diamond Workers Union) Бхавеш Танк (Bhavesh Tank). - Рабочих вызывают на предприятия не каждый день. Некоторые предприятия сократили работу и по субботам. К нам ежедневно приходят рабочие и жалуются на это».
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Сейчас предприятия работают исходя из потребностей, поскольку цены на алмазное сырье выросли. В настоящее время они очень осторожны и следят, чтобы их прибыльность не пострадала. Промышленность пережила очень тяжелые времена в предпандемийный период».
Рабочие в Сурате гранят более 85% имеющихся в мире алмазов. В этом алмазном городе 6 000 ограночных предприятий, в которых работает почти 700 000 человек, а годовой оборот составляет около 1,45 трлн рупий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished