Огранщики Сурата в тяжелом положении из-за нехватки алмазного сырья

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В Сурате, индийском центре, занимающемся производством бриллиантов и торговлей ими, в последнее время рабочих нанимают только на три дня в неделю из-за нехватки алмазного сырья. Согласно сообщению газеты Economic Times, экспортеры бриллиантов сократили закупки алмазного сырья из-за высоких цен, тем самым уменьшив потребность в рабочих для огранки алмазов.

Из-за вспышки заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в алмазодобывающих регионах Южной Африки и Ботсваны цены на алмазное сырье с июля выросли примерно на 20%.

«Поскольку цены на алмазное сырье выросли, огранщики не пополняют запасы. Вот почему на предприятиях меньше работы, - якобы заявил газете вице-президент Союза алмазных рабочих (Diamond Workers Union) Бхавеш Танк (Bhavesh Tank). - Рабочих вызывают на предприятия не каждый день. Некоторые предприятия сократили работу и по субботам. К нам ежедневно приходят рабочие и жалуются на это».

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель гуджаратского отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), сказал: «Сейчас предприятия работают исходя из потребностей, поскольку цены на алмазное сырье выросли. В настоящее время они очень осторожны и следят, чтобы их прибыльность не пострадала. Промышленность пережила очень тяжелые времена в предпандемийный период».

Рабочие в Сурате гранят более 85% имеющихся в мире алмазов. В этом алмазном городе 6 000 ограночных предприятий, в которых работает почти 700 000 человек, а годовой оборот составляет около 1,45 трлн рупий.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





