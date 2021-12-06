Спрос на золото в Индии падает, в то время как азиатские центры торговли золотом повышают активность

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По словам дилера из Мумбая, торгующего слитками драгметаллов, волатильность побудила ювелиров отложить покупки на предстоящий свадебный сезон, пишет в своем сообщении портал The Hindu BusinessLine.

С покупателей из Китая, являющихся крупнейшими потребителями, взимались наценки в размере 7-10 долларов за унцию по сравнению с 6-9 долларами на прошлой неделе. Премии в Гонконге выросли до 0,80–1,80 доллара с 0,50–1 доллара ранее.

Рынки Китая, Японии и Сингапура отреагировали на падение мировых эталонных спотовых цен на золото. В Сингапуре премии выросли до 1,40–1,80 доллара за унцию с 1,30–1,60 доллара на прошлой неделе по сравнению со спотовыми ставками, составившими в пятницу 1779 долларов за унцию.

Дик Пун (Dick Poon), генеральный директор компании Heraeus Metals Hong Kong Ltd, сказал, что премии могут вырасти отчасти из-за сокращения притока лома, поскольку переработчики готовятся к ежегодному учету запасов. В Японии золото продавалось по эталонной цене с премией в 0,50 доллара.

Дилер из Токио сказал, что некоторые розничные инвесторы могут покупать золото, чтобы застраховаться от опасений по поводу варианта коронавируса «омикрон».

Индийский рынок перешел к дисконту примерно на 2 доллара за унцию с премии в 2 доллара на прошлой неделе по сравнению с официальными внутренними ценами, включая сборы за импорт в размере 10,75% и сборы с продаж в размере 3%.

«Розничный спрос существенно упал за последние несколько дней, что побудило ювелиров сократить закупки драгоценных металлов», - сказал Харшад Аджмера (Harshad Ajmera), владелец оптовой компании JJ Gold House из Калькутты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





