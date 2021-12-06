В течение следующего десятилетия Anglo American обеспечит рост производства на 35%

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Диверсифицированная горнодобывающая компания Anglo American намерена обеспечить рост производства на 35% в течение следующего десятилетия при привлекательной марже в 50%.

Генеральный директор группы Марк Кьютифани (Mark Cutifani) сказал, что Anglo American также увеличивает свою ближайшую цель по повышению производительности, что принесет до 3,5-4,5 млрд долларов к 2023 году.

Anglo American заявила, что сохранит высокие показатели в 2021 году и ожидает дальнейшего улучшения в следующем году.

В сообщении компании говорится, что в 2021 году производство выросло на 7% за счет высоких показателей производства металлов платиновой группы (МПГ) и более высокого спроса на алмазное сырье.

Финансовый директор группы Стивен Пирс (Stephen Pearce) сказал, что сбалансированный подход компании поддерживает последовательные инвестиции в рост, увеличивающий стоимость, и в значительное долгосрочное улучшение бизнеса, наряду с привлекательной доходностью для акционеров.

«С 2017 года мы вернули нашим акционерам 10,3 млрд долларов денежной прибыли, а только во второй половине 2021 года - 4 млрд долларов, - сказал он. - Наши текущие инвестиции в бизнес также поддерживают наши цели по сокращению вредных выбросов, и поэтому мы ожидаем, что наш обычный цикл капитальных вложений продолжит финансирование большинства наших операционных проектов декарбонизации».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





