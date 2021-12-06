Эксклюзив
Пол Зимниски: открытие в Китае новых ювелирных магазинов будет способствовать росту спроса
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), Китай, второй по величине потребитель ювелирных изделий с бриллиантами в мире после США, продолжает открывать новые ювелирные магазины относительно быстрыми темпами...
Вчера
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
В течение следующего десятилетия Anglo American обеспечит рост производства на 35%
Генеральный директор группы Марк Кьютифани (Mark Cutifani) сказал, что Anglo American также увеличивает свою ближайшую цель по повышению производительности, что принесет до 3,5-4,5 млрд долларов к 2023 году.
Anglo American заявила, что сохранит высокие показатели в 2021 году и ожидает дальнейшего улучшения в следующем году.
В сообщении компании говорится, что в 2021 году производство выросло на 7% за счет высоких показателей производства металлов платиновой группы (МПГ) и более высокого спроса на алмазное сырье.
Финансовый директор группы Стивен Пирс (Stephen Pearce) сказал, что сбалансированный подход компании поддерживает последовательные инвестиции в рост, увеличивающий стоимость, и в значительное долгосрочное улучшение бизнеса, наряду с привлекательной доходностью для акционеров.
«С 2017 года мы вернули нашим акционерам 10,3 млрд долларов денежной прибыли, а только во второй половине 2021 года - 4 млрд долларов, - сказал он. - Наши текущие инвестиции в бизнес также поддерживают наши цели по сокращению вредных выбросов, и поэтому мы ожидаем, что наш обычный цикл капитальных вложений продолжит финансирование большинства наших операционных проектов декарбонизации».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished