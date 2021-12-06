Lucapa Diamond завершила сделку по приобретению алмазного проекта Мерлин

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Australian Natural Diamonds (AusND), дочерняя компания, полностью принадлежащая Lucapa Diamond, завершила сделку по приобретению алмазного проекта Мерлин (Merlin) в Северной территории Австралии.

В сообщении компании говорится, что AusND договорилась о цене покупки в размере 7,4 млн австралийских долларов, которые нужно уплатить ликвидаторам Merlin Diamonds для того, чтобы завершить сделку по приобретению.

Финансовое обеспечение в размере 1,1 млн австралийских долларов в качестве экологического депозита уже выплачено правительству Северной территории.

«Успешное развитие Мерлин будет трансформирующим для Lucapa Diamond, поскольку появление третьего добывающего рудника компании расширит нашу производственную базу и выручку, что позволит Lucapa Diamond стать производителем алмазов среднего уровня. Мы ждем возможности опубликовать результаты предварительного исследования в ближайшее время», - сказал директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

AusND приобрела лицензию на аренду полезных ископаемых на территории площадью 24 км2 и лицензию на разведку на территории площадью 283 км2, в которую входит и лицензия на аренду полезных ископаемых.

Приобретение также включает в себя все существующее оборудование, инфраструктуру и активы по лицензии на аренду и разведку полезных ископаемых.

Лицензия на аренду полезных ископаемых включает в себя 11 ранее обнаруженных кимберлитовых трубок в трех кимберлитовых кластерах с существующими минеральными ресурсами в 4,4 млн каратов алмазов, соответствующими требованиям JORC 2012.

В лицензии на разведку есть два известных алмазоносных кимберлита.

Lucapa Diamond завершает предварительное исследование, чтобы продемонстрировать экономику планируемой разработки и высокий потенциал рудника Мерлин для производства алмазов с долгим сроком эксплуатации.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





