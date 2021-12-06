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15 ноября 2021
Lucapa Diamond завершила сделку по приобретению алмазного проекта Мерлин
В сообщении компании говорится, что AusND договорилась о цене покупки в размере 7,4 млн австралийских долларов, которые нужно уплатить ликвидаторам Merlin Diamonds для того, чтобы завершить сделку по приобретению.
Финансовое обеспечение в размере 1,1 млн австралийских долларов в качестве экологического депозита уже выплачено правительству Северной территории.
«Успешное развитие Мерлин будет трансформирующим для Lucapa Diamond, поскольку появление третьего добывающего рудника компании расширит нашу производственную базу и выручку, что позволит Lucapa Diamond стать производителем алмазов среднего уровня. Мы ждем возможности опубликовать результаты предварительного исследования в ближайшее время», - сказал директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
AusND приобрела лицензию на аренду полезных ископаемых на территории площадью 24 км2 и лицензию на разведку на территории площадью 283 км2, в которую входит и лицензия на аренду полезных ископаемых.
Приобретение также включает в себя все существующее оборудование, инфраструктуру и активы по лицензии на аренду и разведку полезных ископаемых.
Лицензия на аренду полезных ископаемых включает в себя 11 ранее обнаруженных кимберлитовых трубок в трех кимберлитовых кластерах с существующими минеральными ресурсами в 4,4 млн каратов алмазов, соответствующими требованиям JORC 2012.
В лицензии на разведку есть два известных алмазоносных кимберлита.
Lucapa Diamond завершает предварительное исследование, чтобы продемонстрировать экономику планируемой разработки и высокий потенциал рудника Мерлин для производства алмазов с долгим сроком эксплуатации.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished