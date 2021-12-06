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15 ноября 2021

Lucapa Diamond завершила сделку по приобретению алмазного проекта Мерлин

Сегодня
Новости
Australian Natural Diamonds (AusND), дочерняя компания, полностью принадлежащая Lucapa Diamond, завершила сделку по приобретению алмазного проекта Мерлин (Merlin) в Северной территории Австралии.
В сообщении компании говорится, что AusND договорилась о цене покупки в размере 7,4 млн австралийских долларов, которые нужно уплатить ликвидаторам Merlin Diamonds для того, чтобы завершить сделку по приобретению.
Финансовое обеспечение в размере 1,1 млн австралийских долларов в качестве экологического депозита уже выплачено правительству Северной территории.
«Успешное развитие Мерлин будет трансформирующим для Lucapa Diamond, поскольку появление третьего добывающего рудника компании расширит нашу производственную базу и выручку, что позволит Lucapa Diamond стать производителем алмазов среднего уровня. Мы ждем возможности опубликовать результаты предварительного исследования в ближайшее время», - сказал директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
AusND приобрела лицензию на аренду полезных ископаемых на территории площадью 24 км2 и лицензию на разведку на территории площадью 283 км2, в которую входит и лицензия на аренду полезных ископаемых.
Приобретение также включает в себя все существующее оборудование, инфраструктуру и активы по лицензии на аренду и разведку полезных ископаемых.
Лицензия на аренду полезных ископаемых включает в себя 11 ранее обнаруженных кимберлитовых трубок в трех кимберлитовых кластерах с существующими минеральными ресурсами в 4,4 млн каратов алмазов, соответствующими требованиям JORC 2012.
В лицензии на разведку есть два известных алмазоносных кимберлита.
Lucapa Diamond завершает предварительное исследование, чтобы продемонстрировать экономику планируемой разработки и высокий потенциал рудника Мерлин для производства алмазов с долгим сроком эксплуатации.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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