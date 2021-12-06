Спрос на лабораторные бриллианты растет вместе с желанием потребителя приобретать более крупные камни

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Jean Dousset, бренд ювелирных украшений и обручальных колец на заказ, основанный праправнуком Луи Картье (Louis Cartier), обнародовал результаты опроса про обручальные кольца 2021 года, раскрывающий мнения потребителей в отношении колец с бриллиантами, выращенными в лаборатории.

По словам самого Жана Дуссе, основателя и генерального директора одноименного бренда и новой коллекции лабораторных бриллиантов Oui by Jean Dousset, выпущенной в июле 2021, существует несоответствие между бюджетом потребителя и желаемым размером бриллианта в обручальном кольце.

Так, 65% опрошенных заявили, что вставка с бриллиантом 1-3 карата является «идеальным весом» для обручального кольца. При этом 49% респондентов сообщили, что их бюджет на обручальное кольцо составляет менее $10 тыс.

14% участников опроса заявили, что для них идеальный вес бриллианта для обручального кольца составляет 3-4 карата. Вес менее 1 карата назвали оптимальным лишь 9% опрошенных.

Для потребителей наиболее привлекательным аспектом в лабораторных бриллиантах является их более низкая цена по сравнению с природными.

Когда участников опроса попросили определить наиболее важный фактор при рассмотрении вопроса о покупке обручального кольца с бриллиантом, выращенным в лаборатории, 46% респондентов назвали более низкую цену. 28% считают для себя наиболее важным фактором экологическую устойчивость, еще 26% - более этичные практики.

68% опрошенных сообщили, что они либо немного, либо очень хорошо осведомлено о искусственно выращенных бриллиантах. Вместе с тем 23% респондентов вообще не располагают информацией о них.

36% участников опроса заявили, что подумали бы о покупке обручального кольца с бриллиантом, выращенным в лаборатории. Еще 20 % сообщили, что недостаточно знают о лабораторных камнях, чтобы принять решение.

Опрос Jean Dousset про обручальные кольца был проведен в июне 2021 года среди 400 человек в возрастной категории 18-54 лет, проживающих на территории США, сообщил интернет-ресурс instoremag.com.



Алекс Шишло для Rough&Polished





