В ноябре АЛРОСА выручила $334 млн за проданные алмазы и бриллианты

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Согласно предварительным данным компании о продаже алмазного сырья и бриллиантов в ноябрь 2021 года, общий объем выручки составил $334 млн, в том числе за алмазное сырье – $310 млн и за бриллианты − $24 млн.

Всего за 11 месяцев 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $3,915 млрд, в том числе алмазного сырья – $3,736 млрд, бриллиантов – $179 млн, отмечается в пресс-релизе компании.

«Конечный спрос на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках в IV квартале продолжает расти двузначными темпами на фоне реализации отложенного спроса и роста потребительской уверенности среди ключевых групп потребителей. Участники рынка отмечают высокий спрос в сегменте свадебных украшений, и ожидают сохранения этого тренда и в 2022 году. В гранильном секторе уровень запасов находится на низких уровнях на фоне снижения доступного сырья у добывающих компаний и сохраняющегося высокого спроса со стороны потребителей», – сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





