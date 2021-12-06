Gemfields выручила $ 37,9 млн на пяти аукционах по продаже мини-изумрудов

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В период с ноября по начало декабря этого года компания по добыче драгоценных камней Gemfields провела пять аукционов по продаже мини-изумрудов, которые принесли рекордный доход в размере 37,9 млн долларов США.

Изумруды, добытые на принадлежащем ей на 75% руднике Кагем (Kagem) в Замбии, продавались в среднем по 150,65 доллара за карат.

«Наш аукцион по продаже изумрудов в конце года был одним из самых жарких аукционов в истории рудника Кагем. В результате аукцион установил новые рекорды, получив самый высокий доход и самую высокую среднюю цену за карат в истории проведения всех аукционов по продаже изумрудов, добытых на Кагеме», - сказал управляющий директор по продуктам и продажам Gemfields Адриан Бэнкс (Adrian Banks).

«Результаты аукциона еще раз подчеркивают скачкообразное изменение как рыночного спроса, так и цен, предлагаемых нашими клиентами, чему способствовало сокращение предложения, связанное с приостановкой на один год операций на крупнейшем в мире изумрудном руднике Кагем из-за пандемии COVID-19», - добавил он.

Среди проданных изумрудов – камень под названием «Чипембеле» (Chipembele) весом 7 525 каратов, самый большой изумруд, когда-либо добытый на руднике.

Годовая выручка Gemfields от продажи изумрудов с рудника Кагем составила 92,3 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





