Эксклюзив
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Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
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06 декабря 2021
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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Gemfields выручила $ 37,9 млн на пяти аукционах по продаже мини-изумрудов
Изумруды, добытые на принадлежащем ей на 75% руднике Кагем (Kagem) в Замбии, продавались в среднем по 150,65 доллара за карат.
«Наш аукцион по продаже изумрудов в конце года был одним из самых жарких аукционов в истории рудника Кагем. В результате аукцион установил новые рекорды, получив самый высокий доход и самую высокую среднюю цену за карат в истории проведения всех аукционов по продаже изумрудов, добытых на Кагеме», - сказал управляющий директор по продуктам и продажам Gemfields Адриан Бэнкс (Adrian Banks).
«Результаты аукциона еще раз подчеркивают скачкообразное изменение как рыночного спроса, так и цен, предлагаемых нашими клиентами, чему способствовало сокращение предложения, связанное с приостановкой на один год операций на крупнейшем в мире изумрудном руднике Кагем из-за пандемии COVID-19», - добавил он.
Среди проданных изумрудов – камень под названием «Чипембеле» (Chipembele) весом 7 525 каратов, самый большой изумруд, когда-либо добытый на руднике.
Годовая выручка Gemfields от продажи изумрудов с рудника Кагем составила 92,3 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished