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Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
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08 ноября 2021
В октябре алмазы и золото увеличили объем экспорта Намибии
Издание Namibia Economist приводит данные статистического управления страны, согласно которым экспорт алмазов увеличился на 15,8%, а экспорт золота - на 12,1%.
Наибольший вклад в рост экспорта в течение рассматриваемого месяца внесли нефть, смазочные материалы и горючее, вывоз из страны которых увеличился на 85,1%.
Намибийские алмазы в основном продавались в США, Израиле, Бельгии, Ботсване и Объединенных Арабских Эмиратах.
De Beers сообщила в октябре, что в третьем квартале добыча алмазов в Намибии увеличилась на 65%, до 400 000 каратов, по сравнению с 242 000 каратов годом ранее.
Это увеличение произошло на фоне снижения добычи в третьем квартале 2020 года из-за приостановки работы морского флота в ответ на снижение спроса в то время.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished