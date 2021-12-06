В октябре алмазы и золото увеличили объем экспорта Намибии

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Согласно сообщениям местных СМИ, в октябре объем экспорта Намибии по стоимости вырос на 5,8%, достигнув 8,3 млрд намибийских долларов, за счет нефти, алмазов и золота.

Издание Namibia Economist приводит данные статистического управления страны, согласно которым экспорт алмазов увеличился на 15,8%, а экспорт золота - на 12,1%.

Наибольший вклад в рост экспорта в течение рассматриваемого месяца внесли нефть, смазочные материалы и горючее, вывоз из страны которых увеличился на 85,1%.

Намибийские алмазы в основном продавались в США, Израиле, Бельгии, Ботсване и Объединенных Арабских Эмиратах.

De Beers сообщила в октябре, что в третьем квартале добыча алмазов в Намибии увеличилась на 65%, до 400 000 каратов, по сравнению с 242 000 каратов годом ранее.

Это увеличение произошло на фоне снижения добычи в третьем квартале 2020 года из-за приостановки работы морского флота в ответ на снижение спроса в то время.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





