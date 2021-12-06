Выручка аукциона Christie's Magnificent Jewels составилa 54,9 млн долларов

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Аукцион Christie's «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) 8 декабря в Нью-Йорке собрал в общей сложности $54 970 500 - организаторы продали 91% всех лотов.

Для участия в торгах зарегистрировались покупатели из 30 стран с пяти континентов.

На аукционе достигнуты высокие результаты продаж цветных бриллиантов, включая топ-лот - кулон с бриллиантом ярко-желтого цвета весом 70,19 карата и чистотой VS2, который был продан за $2 850 000.

Другими выделявшимися лотами стали кольцо с бриллиантом яркого оранжево-желтого цвета весом 5,38 карата и чистотой VS2, стоимость которого составила $2 670 000, и кольцо с внутренне безупречным бриллиантом серо-голубого цвета весом 8,74 карата, который купили за $2 610 000.

За впечатляющие $2 070 000, что в два раза дороже оценочной стоимости, было продано кольцо с кашмирским сапфиром весом 17,73 карата.

Также были проданы: кольцо с ярко-желтым бриллиантом весом 44,12 карата - за $1 110 000 и бриллиантовый браслет в стиле ар-деко от Van Cleef & Arpels, который ушел с молотка за $1 230 000.



Алекс Шишло для Rough&Polished





