Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Выручка аукциона Christie's Magnificent Jewels составилa 54,9 млн долларов
Для участия в торгах зарегистрировались покупатели из 30 стран с пяти континентов.
На аукционе достигнуты высокие результаты продаж цветных бриллиантов, включая топ-лот - кулон с бриллиантом ярко-желтого цвета весом 70,19 карата и чистотой VS2, который был продан за $2 850 000.
Другими выделявшимися лотами стали кольцо с бриллиантом яркого оранжево-желтого цвета весом 5,38 карата и чистотой VS2, стоимость которого составила $2 670 000, и кольцо с внутренне безупречным бриллиантом серо-голубого цвета весом 8,74 карата, который купили за $2 610 000.
За впечатляющие $2 070 000, что в два раза дороже оценочной стоимости, было продано кольцо с кашмирским сапфиром весом 17,73 карата.
Также были проданы: кольцо с ярко-желтым бриллиантом весом 44,12 карата - за $1 110 000 и бриллиантовый браслет в стиле ар-деко от Van Cleef & Arpels, который ушел с молотка за $1 230 000.
Алекс Шишло для Rough&Polished