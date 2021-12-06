Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Швейцарский геммологический институт предложил бесплатную образовательную онлайн-программу на японском и китайском языках
Курсы, которые охватывают изучение бриллиантов, изумрудов, жемчуга, рубинов и сапфиров, теперь доступны на пяти языках - английском, французском, упрощенном китайском, традиционном китайском и японском.
Бесплатная онлайн-программа «Понимание драгоценных камней» была встречена с энтузиазмом, когда она была впервые запущена SSEF в апреле 2021 года. На сегодняшний день на обучающей платформе зарегистрировались более 6 000 человек и стали активными студентами.
«Мы впечатлены спросом и положительными отзывами, которые мы получаем о наших бесплатных онлайн-курсах, - сказал д-р Майкл С. Кшемницки (Michael S. Krzemnicki), директор SSEF. «Предоставление бесплатных ресурсов по изучению драгоценных камней для торговли и потребителей остается для нас приоритетом. Мы рады, что можем сделать их еще более доступными и установить дальнейшие связи с сообществом драгоценных камней и ювелирных изделий в Азии».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished