Швейцарский геммологический институт предложил бесплатную образовательную онлайн-программу на японском и китайском языках

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Швейцарский геммологический институт (Swiss Gemmological Institute), входящий в Швейцарский фонд исследования драгоценных камней (Schweizerische Stiftung für Edelstein-Forschung, SSEF), добавил курсы японского и традиционного китайского языков к своей бесплатной образовательной онлайн-программе под названием «Понимание драгоценных камней», говорится в пресс-релизе института.

Курсы, которые охватывают изучение бриллиантов, изумрудов, жемчуга, рубинов и сапфиров, теперь доступны на пяти языках - английском, французском, упрощенном китайском, традиционном китайском и японском.

Бесплатная онлайн-программа «Понимание драгоценных камней» была встречена с энтузиазмом, когда она была впервые запущена SSEF в апреле 2021 года. На сегодняшний день на обучающей платформе зарегистрировались более 6 000 человек и стали активными студентами.

«Мы впечатлены спросом и положительными отзывами, которые мы получаем о наших бесплатных онлайн-курсах, - сказал д-р Майкл С. Кшемницки (Michael S. Krzemnicki), директор SSEF. «Предоставление бесплатных ресурсов по изучению драгоценных камней для торговли и потребителей остается для нас приоритетом. Мы рады, что можем сделать их еще более доступными и установить дальнейшие связи с сообществом драгоценных камней и ювелирных изделий в Азии».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





