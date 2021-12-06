Pan African проходит вторичный листинг на бирже A2X Markets

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Золотодобывающая компания Pan African Resources, специализирующаяся на добыче золота в Африке, получила одобрение на вторичный листинг на бирже A2X Markets.

A2X Markets - это лицензированная фондовая биржа, уполномоченная предоставлять компаниям вторичный листинг, и ее деятельность регулируется Управлением по надзору за финансовым сектором и Управлением пруденциального надзора Южноафриканского резервного банка в соответствии с Законом 19 о финансовых рынках от 2012 года.

«Листинг на A2X Markets предоставляет акционерам компании еще одну платформу для торговли, и это должно способствовать снижению операционных издержек и повышению ликвидности наших акций», - сказал Кобус Лутс (Cobus Loots), генеральный директор Pan African.

Компания заявила, что сохранит первичный листинг на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и в рамках программы американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня в Соединенных Штатах Америки.

Годовая производственная мощность Pan African составляет до 200 000 унций золота.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





