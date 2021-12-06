Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Pan African проходит вторичный листинг на бирже A2X Markets
A2X Markets - это лицензированная фондовая биржа, уполномоченная предоставлять компаниям вторичный листинг, и ее деятельность регулируется Управлением по надзору за финансовым сектором и Управлением пруденциального надзора Южноафриканского резервного банка в соответствии с Законом 19 о финансовых рынках от 2012 года.
«Листинг на A2X Markets предоставляет акционерам компании еще одну платформу для торговли, и это должно способствовать снижению операционных издержек и повышению ликвидности наших акций», - сказал Кобус Лутс (Cobus Loots), генеральный директор Pan African.
Компания заявила, что сохранит первичный листинг на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и в рамках программы американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня в Соединенных Штатах Америки.
Годовая производственная мощность Pan African составляет до 200 000 унций золота.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished