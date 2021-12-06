Строительство подземного рудника Венеция компании De Beers завершено на 54%

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Согласно сообщениям СМИ, ссылающимся на директора проекта, строительство подземного рудника Венеция компании De Beers стоимостью 2,2 млрд долларов США в настоящее время завершено на 54%.

В рамках данного проекта компания стремится перевести рудник из открытого в подземный режим работы, тем самым продлив срок его эксплуатации на 23 года - до 2046 года.

Издание Mining Weekly приводит слова директора проекта Аллана Роделя (Allan Rodel), который заявил, что строители «проделали фантастическую работу», наверстав часть потерь, понесенных за последние два года в результате пандемии COVID-19.

На проекте планируется начать производство к концу 2022 года и вывести рудник на полную мощность с 2024 года.

На ныне действующем перерабатывающем заводе будет обрабатываться по крайней мере 5,9 млн тонн руды для производства около 4,5 млн каратов алмазов в год.

Подземный рудник будет иметь два ствола и после его завершения достигнет глубины 1 000 метров.

Строительство подземного объекта началось в 2013 году.

Первоначально предполагалось, что подземная добыча начнется в 2021 году, и на руднике планировалось переработать около 130 млн тонн руды, содержащей около 96 млн каратов алмазного сырья.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





