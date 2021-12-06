Национальный центр тестирования драгоценных камней Китая запускает прайс-лист и индекс цен на бриллианты

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На Международном ювелирном саммите 2021 года (2021 International Jewellery Summit), который состоялся в Шанхае 12 ноября 2021 года, Шанхайская алмазная биржа (Shanghai Diamond Exchange, SDE), Ассоциация торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewellery Trade Association of China, GAC) и Национальный центр тестирования драгоценных камней (National Gemstone Testing Centre, NGTC) официально представили китайский прайс-лист на бриллианты и китайский индекс цен на бриллианты на основе Китайских стандартов оценки бриллиантов (China Diamond Grading Standards).

Прайс-лист и индекс цен на бриллианты в Китае созданы впервые. Они основаны на китайских стандартах, выражены в местной валюте и самостоятельно разработаны китайской командой создателей. Во время саммита церемонию подписания документа о сотрудничестве между SDE и NGTC засвидетельствовали многие высокопоставленные представители отрасли.

Подписанное соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную работу по созданию китайского прайс-листа на бриллианты на основе Китайских стандартов оценки бриллиантов. Первая версия прайс-листа была разослана некоторым членам SDE и ключевым клиентам NGTC в конце августа и начале сентября. Цель этого проекта - оптимизировать отраслевые ресурсы и иметь возможность говорить о развитии рынка в рамках новой модели развития, предусматривающей обращение бриллиантов внутри страны и за рубежом.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





