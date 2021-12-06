Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Национальный центр тестирования драгоценных камней Китая запускает прайс-лист и индекс цен на бриллианты
Прайс-лист и индекс цен на бриллианты в Китае созданы впервые. Они основаны на китайских стандартах, выражены в местной валюте и самостоятельно разработаны китайской командой создателей. Во время саммита церемонию подписания документа о сотрудничестве между SDE и NGTC засвидетельствовали многие высокопоставленные представители отрасли.
Подписанное соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную работу по созданию китайского прайс-листа на бриллианты на основе Китайских стандартов оценки бриллиантов. Первая версия прайс-листа была разослана некоторым членам SDE и ключевым клиентам NGTC в конце августа и начале сентября. Цель этого проекта - оптимизировать отраслевые ресурсы и иметь возможность говорить о развитии рынка в рамках новой модели развития, предусматривающей обращение бриллиантов внутри страны и за рубежом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished