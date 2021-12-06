В рамках программы исследования кимберлита Пейима в Сьерра-Леоне добыто 110,58 карата алмазов

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Компания Newfield извлекла 110,58 карата алмазов из 108 тонн сухого вещества, переработанных в ходе программы разведки на кимберлитовом месторождении Пейима (Peyima), расположенном на территории концессии, включающей рудник Тонго (Tongo), в Сьерра-Леоне.

В результате оказалось, что содержание алмазов в образце составило 102,37 карата на сто тонн породы при отборе камней размером 1,2 мм и более.

Самым крупным извлеченным алмазом был камень весом 5,07 карата, близкий к ювелирному качеству, при этом алмазы были разделены на категории ювелирного (49%), почти ювелирного (25%) и технического (26%) качества.

«Эта первая оценка содержания алмазов и их качества на кимберлите Пейима очень обнадеживает и поддерживает дальнейшую работу, которая будет включать обработку и анализ образца с микроалмазами весом 182 кг для более точной оценки потенциального содержания алмазов в кимберлите, - сказал исполнительный директор Newfield Карл Смитсон (Karl Smithson). - Первоначальная независимая оценка добытого образца алмазов подтвердила соответствие их стоимости алмазам с кимберлитов Кунду (Kundu) и Ландо (Lando) в категории мелких ситовых классов».

По его словам, успех программы разведки подтверждает уверенность компании в том, что Пейима обладает потенциалом для расширения общих алмазных ресурсов Тонго, которые в настоящее время составляют 8,3 млн каратов и содержатся всего в 5 из 11 кимберлитов концессии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





