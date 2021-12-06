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08 ноября 2021
De Beers подает заявку на разведку алмазов на северо-востоке Анголы
С 2014 года алмазный гигант имел остаточное присутствие в Анголе после того, как в 2012 году истекли его лицензии на разведку кимберлитового кластера Мулепе-1 (Mulepe-1).
De Beers и Луанда начнут обсуждать согласование контракта на инвестиции в добычу полезных ископаемых, в котором будут установлены юридически обязательные условия для обеих сторон в отношении деятельности на северо-востоке Анголы.
«Ангола добилась значительного прогресса в создании стабильной и более предсказуемой инвестиционной среды, в которой народ Анголы может получить прямую выгоду от увеличения прямых иностранных инвестиций, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - В результате - учитывая признанную программу De Beers Building Forever («Строим навсегда») для создания долгосрочного положительного социально-экономического воздействия на сообщества, нашу инновационную программу FutureSmart Mining™ («Умная добыча будущего»), которая трансформирует горнодобывающие технологии для обеспечения значительного снижения воздействия на окружающую среду, и нашу проверенную историю установления ответственного и взаимовыгодного партнерства в регионе, - мы надеемся на позитивное и прозрачное обсуждение с правительством возможности будущих инвестиций».
По его словам, если De Beers откроет для себя инвестиционные возможности в регионе, она будет применять те же проверенные принципы управления, социального воздействия и сохранения окружающей среды, которые способствовали долгосрочному и устойчивому социально-экономическому развитию в соседних странах - Ботсване и Намибии.
Независимый алмазный аналитик Пол Зимниски сказал, что, если алмазный гигант добьется успеха с заявкой на получение лицензии на разведку, Ангола будет единственной страной-производителем алмазов, где присутствуют АЛРОСА, Rio Tinto и De Beers.
Президент Endiama Жозе Мануэль Ганга (Jose Manuel Ganga) ранее сообщил, что они ведут переговоры с De Beers о ее возвращении в Анголу.
Однако официальный представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил Rough&Polished в начале прошлого года, что компания «в настоящее время не участвует в таких переговорах».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished