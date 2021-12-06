Операционные убытки Botswana Diamonds увеличиваются

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Botswana Diamonds зафиксировала операционный убыток в размере 472 107 фунтов стерлингов за 12 месяцев до 30 июня 2021 года по сравнению с убытком в размере 391 225 фунтов стерлингов годом ранее.

Занимающаяся поиском алмазов компания также сообщила в отчете о своих годовых результатах, что административные расходы за год выросли до 402 089 фунтов стерлингов с 356 831 фунтов стерлингов в предыдущем году.

Botswana Diamonds занимается разведкой алмазов в Южной Африке и Ботсване.

В сообщении Botswana Diamonds говорится, что ее кампания по разведочному бурению в Южной Африке принесла положительные результаты.

«Осуществляемое сейчас моделирование поможет оценить коммерческую ценность того, что у нас есть; но обратите внимание на то, что наша работа выявила другие аномалии, которые могут быть выходами кимберлита, причем некоторые из которых больше, чем все, что у нас есть на сегодняшний день, - сказал председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Рудник Марсфонтейн (Marsfontein) в нескольких километрах от обнаруженных нами выходов кимберлита оказался настолько богат алмазами, что капитальные вложения окупились за четыре с половиной дня».

Botswana Diamonds сообщила также, что фондовые рынки в последние годы были враждебным местом для юниорных компаний вообще, включая и алмазные юниорные компании.

«Поисковикам необходимо постоянное финансирование, по крайней мере, до тех пор, пока открытое месторождение не будет запущено в промышленную эксплуатацию, - сказал Тилинг. - Небольшая группа инвесторов поддержала размещение акций Botswana Diamonds, и я ожидаю, что это будет продолжаться».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







