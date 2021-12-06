Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Операционные убытки Botswana Diamonds увеличиваются
Занимающаяся поиском алмазов компания также сообщила в отчете о своих годовых результатах, что административные расходы за год выросли до 402 089 фунтов стерлингов с 356 831 фунтов стерлингов в предыдущем году.
Botswana Diamonds занимается разведкой алмазов в Южной Африке и Ботсване.
В сообщении Botswana Diamonds говорится, что ее кампания по разведочному бурению в Южной Африке принесла положительные результаты.
«Осуществляемое сейчас моделирование поможет оценить коммерческую ценность того, что у нас есть; но обратите внимание на то, что наша работа выявила другие аномалии, которые могут быть выходами кимберлита, причем некоторые из которых больше, чем все, что у нас есть на сегодняшний день, - сказал председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling). - Рудник Марсфонтейн (Marsfontein) в нескольких километрах от обнаруженных нами выходов кимберлита оказался настолько богат алмазами, что капитальные вложения окупились за четыре с половиной дня».
Botswana Diamonds сообщила также, что фондовые рынки в последние годы были враждебным местом для юниорных компаний вообще, включая и алмазные юниорные компании.
«Поисковикам необходимо постоянное финансирование, по крайней мере, до тех пор, пока открытое месторождение не будет запущено в промышленную эксплуатацию, - сказал Тилинг. - Небольшая группа инвесторов поддержала размещение акций Botswana Diamonds, и я ожидаю, что это будет продолжаться».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished