Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Вчера
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Debswana увеличивает продажи алмазов
Reuters сообщает со ссылкой на данные, опубликованные Банком Ботсваны, о том, что Debswana заработала 2,589 млрд долларов США за первые девять месяцев года по сравнению с 1,498 млрд долларов за тот же период прошлого года.
Продажи Debswana снизились на 30% в 2020 году в результате пандемии COVID-19, в результате которой международные поездки были приостановлены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.
Однако De Beers решила организовать ряд просмотров своих алмазов поближе к международным алмазным центрам, чтобы обслужить клиентов, которые не смогли приехать в Габороне.
Алмазный гигант ежегодно проводит 10 торговых сессий по продаже алмазного сырья в столице Ботсваны.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished