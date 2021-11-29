Debswana увеличивает продажи алмазов

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Debswana Diamond Company, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, за первые девять месяцев 2021 года зафиксировала рост продаж алмазного сырья на 73%, в основном за счет возобновления работы потребительских рынков США и Китая.

Reuters сообщает со ссылкой на данные, опубликованные Банком Ботсваны, о том, что Debswana заработала 2,589 млрд долларов США за первые девять месяцев года по сравнению с 1,498 млрд долларов за тот же период прошлого года.

Продажи Debswana снизились на 30% в 2020 году в результате пандемии COVID-19, в результате которой международные поездки были приостановлены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Однако De Beers решила организовать ряд просмотров своих алмазов поближе к международным алмазным центрам, чтобы обслужить клиентов, которые не смогли приехать в Габороне.

Алмазный гигант ежегодно проводит 10 торговых сессий по продаже алмазного сырья в столице Ботсваны.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





