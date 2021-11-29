Дефицит торгового баланса Индии по золоту увеличивается по мере роста импорта этого металла

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Индийские домохозяйства снова копят золото, увеличивая расходы на импорт и увеличивая торговый дефицит страны. В апреле-ноябре 2021 года дефицит торгового баланса Индии увеличился до 122 млрд долларов США на фоне резкого роста импорта золота, несмотря на все еще высокие цены.

Стоимость импорта золота за первые восемь месяцев текущего финансового года выросла на 170% по сравнению с тем же периодом 2020-2021 годов, как и торговый дефицит.

Примечательно, что спрос на золото вырос даже на фоне резкого роста мировых цен на этот металл. Цены на золото начали расти, когда пандемия нанесла ущерб всему миру, и инвесторы покинули фондовые рынки. Мировые цены на золото продолжают оставаться высокими из-за роста инфляции. Однако в августе 2020 года золото упало с исторического максимума в 2 057 долларов за унцию и в последние месяцы торговалось на уровне 1 750-1 850 долларов.

По оценке Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), Резервный банк Индии купил 41 тонну золота во втором квартале текущего финансового года, увеличив свои запасы до 745 тонн. По оценкам WGC, в 2021 году произойдет самый большой рост официальных золотых резервов Индии с 2009 года, когда она купила 200 тонн у Международного валютного фонда.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





