Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
Вчера
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Дефицит торгового баланса Индии по золоту увеличивается по мере роста импорта этого металла
Стоимость импорта золота за первые восемь месяцев текущего финансового года выросла на 170% по сравнению с тем же периодом 2020-2021 годов, как и торговый дефицит.
Примечательно, что спрос на золото вырос даже на фоне резкого роста мировых цен на этот металл. Цены на золото начали расти, когда пандемия нанесла ущерб всему миру, и инвесторы покинули фондовые рынки. Мировые цены на золото продолжают оставаться высокими из-за роста инфляции. Однако в августе 2020 года золото упало с исторического максимума в 2 057 долларов за унцию и в последние месяцы торговалось на уровне 1 750-1 850 долларов.
По оценке Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), Резервный банк Индии купил 41 тонну золота во втором квартале текущего финансового года, увеличив свои запасы до 745 тонн. По оценкам WGC, в 2021 году произойдет самый большой рост официальных золотых резервов Индии с 2009 года, когда она купила 200 тонн у Международного валютного фонда.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished