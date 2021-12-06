Дубайская алмазная конференция вновь откроется в феврале 2022 года

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Center, DMCC) проведет свою флагманскую Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference, DDC) 21 февраля 2022 года в отеле «Атлантис» на искусственном острове Пальма в Дубае. На различных заседаниях рабочих групп DDC будет предпринята попытка ответить на вопросы о том, почему меняется характер поведения потребителей, каковы риски и возможности для алмазных компаний в наступающем году, а также как использовать возникший положительный импульс для укрепления всей алмазной отрасли, говорится в сообщении для прессы, распространенном DMCC.

«Мировая алмазная промышленность не просто оправилась от пандемии, она вернулась с новой силой, демонстрируя гораздо лучшие результаты, чем мы могли себе представить, - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC, а также председатель Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange). - После успеха нашей недавней конференции по драгоценным металлам в Дубае, количество участников на которую было значительно превышено, мы подготовили специальную программу, посвященную Дубайской алмазной конференции в феврале».

В течение недели в Дубае будет проходить серия встреч на высоком уровне и отраслевых мероприятий, которые начнутся с заседания правления Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) 20 февраля; в рамках гала-ужина DDC состоится церемония вручения наград Jewellery World Awards, организованная компанией Informa Markets, пройдет новая выставка Jewellery JGT Dubai, а также произойдут встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) 24 и 25 февраля.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





