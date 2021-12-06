Эксклюзив
Как правильно делать ставки на тендерах на алмазное сырье…
Пандемия Covid-19 негативно повлияла на мировую экономику, так что у многих предприятий произошло существенное снижение прибыли, были увольнения сотрудников, а многие были вынуждены прекратить свои операции. Отрасль производства алмазов была лишь одной...
06 декабря 2021
Непростое равновесие между бизнес-этикой и прибылью
Мне довольно трудно писать сейчас этот блог, поскольку за годы моей работы я завел много близких друзей и контактов в Швейцарии, не говоря уже о той кропотливой работе, которая была проведена совместно с несколькими швейцарскими компаниями над недавно...
29 ноября 2021
Якутские бриллианты – симфония вечной мерзлоты
Якутская компания «Киэргэ», входящая в«Топ 100» лучших ювелирных брендов России, открыла этой осенью собственный салон-магазин в Москве, приобретающий известность в столице. «Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле - то есть не просто...
22 ноября 2021
Владислав Жданов: «Применение алмазов в высоких технологиях — это главная и основная целевая задача технологий алмазного синтеза»
Владислав Жданов - профессор НИУ ВШЭ, советник генерального директора - председателя правления ОАО «РЖД», до этого вице-президент «АЛРОСА» (2015-2018 гг.). По специальности физик. Получил образование в УрГУ (Общая и молекулярная физика)...
15 ноября 2021
Али Пасторини: белый бриллиант - эквивалент белой рубашки для женщины
О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...
08 ноября 2021
Дубайская алмазная конференция вновь откроется в феврале 2022 года
«Мировая алмазная промышленность не просто оправилась от пандемии, она вернулась с новой силой, демонстрируя гораздо лучшие результаты, чем мы могли себе представить, - сказал Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и главный исполнительный директор DMCC, а также председатель Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange). - После успеха нашей недавней конференции по драгоценным металлам в Дубае, количество участников на которую было значительно превышено, мы подготовили специальную программу, посвященную Дубайской алмазной конференции в феврале».
В течение недели в Дубае будет проходить серия встреч на высоком уровне и отраслевых мероприятий, которые начнутся с заседания правления Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) 20 февраля; в рамках гала-ужина DDC состоится церемония вручения наград Jewellery World Awards, организованная компанией Informa Markets, пройдет новая выставка Jewellery JGT Dubai, а также произойдут встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) 24 и 25 февраля.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished