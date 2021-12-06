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08 ноября 2021
Mountain Province объявила о повышении доходов в результате более высоких цен на реализованные алмазы
В ходе торговой сессии в декабре было продано 388 573 каратов алмазного сырья на общую сумму 42,7 млн канадских долларов ($33,3 млн) при средней стоимости 110 канадских долларов ($86) за карат.
Эти данные являются слагаемыми неуклонного улучшения показателей в течение четвертого квартала 2021 года, когда с учетом последней декабрьской продажи было реализовано 808 739 каратов алмазов на общую сумму в 85,2 млн канадских долларов ($67,5 млн) при средней цене в 105 канадских долларов ($83) за карат.
Суммарные продажи алмазов компанией в 2021 финансовом году достигли 3 158 418 каратов при общей выручке в 298,4 млн канадских долларов ($236,9 млн) при средней цене в 94 канадских доллара ($75) за карат.
Общая выручка Mountain Province превысила 1 млрд долларов США с момента начала продаж в 1 квартале 2017 года. Недавние продажи продемонстрировали беспрецедентный уровень спроса на коричневые алмазы невысокого качества и небольших размеров, поскольку поставки c других алмазных рудников, таких как Аргайл (Argyle), в настоящее время в значительной степени отсутствуют на рынке.
«Ускорение повышения цен, которое мы наблюдали в последнем квартале года, продолжилось, особенно в отношении мелких категорий наших алмазов. Это повышение цен привело к тому, что компания достигла 3-го по величине в своей истории среднеквартального показателя стоимости за карат и самого высокого показателя с первого квартала 2018 года. Кроме того, средняя цена в $86 долларов за карат, достигнутая в ходе нашей декабрьской продажи, еще больше укрепляют нашу уверенность в устойчивом алмазном рынке в 2022 году, который станет поворотным для компании по мере того, как мы будем совершенствовать структуру капитала», - заявил Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished